Instagram zeigt an, wann eure Freunde online waren

Instagram goes WhatsApp: Die populäre App zum Teilen von Bildern und Stories hat ein neues Feature eingeführt. Ab sofort könnt Ihr über den sogenannten "Aktivitätsstatus" sehen, wer von euren Kontakten die App wann das letzte Mal im Internet genutzt hat.

Die neue Anzeigefunktion ist aktuell nur in Instagram Direct zu sehen, wie Caschys Blog berichtet. Das ist der Bereich, in dem ihr private Nachrichten mit euren Freunden austauschen könnt. Offenbar könnte die Anzeige aber in Zukunft auch in anderen Bereichen der Social-Media-App auftauchen. Vermutlich wird es nicht jedem Nutzer gefallen, wenn alle Kontakte sehen können, wann er das letzte Mal online war; doch zum Glück könnt ihr die Funktion auch einfach wieder ausschalten.

Aktivitätsstatus ausschalten

Wenn ihr die Anzeige deaktivieren möchtet, öffnet ihr innerhalb der Instagram-App die "Einstellungen". Dort stellt Ihr den Regler neben der Option "Aktivitätsstatus anzeigen" auf "Aus". Nun sieht niemand mehr, wann ihr das letzte Mal online wart – allerdings könnt ihr euch diese Information nun für eure Kontakte auch nicht mehr anzeigen lassen.

Mit dem neuen Feature führt Instagram eine Funktion ein, die ihr wahrscheinlich von Messenger-Diensten wie WhatsApp oder Telegram kennt. Somit bedient sich das soziale Netzwerk ausnahmsweise in einem anderen Bereich – üblicherweise übernimmt die App Funktionen von Snapchat. Vielleicht sind die Macher der Anwendung kürzlich auf diese Idee gekommen – denn bald ist es möglich, Stories direkt in WhatsApp zu posten.