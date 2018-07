Instagram zeigt euch nun an, wenn eure Freunde online sind

Instagram hat ein neues Feature eingeführt, das es euch ermöglicht, zu sehen, welche eurer Freunde gerade online sind. Die Funktion ist bereits verfügbar, wie der Dienst auf seinem offiziellen Blog verkündet hat.

Wenn eure Freunde online sind, seht ihr nun in diversen Bereichen der App einen grünen Punkt neben ihrem Profilbild. Unter anderem ist das in eurem Direct-Posteingang der Fall – also dort, wo eure Direktnachrichten eingehen. Außerdem begegnet euch die Statusinformation in eurer Freundesliste, wenn ihr über Instagram Direct einen Post teilt. Ihr seht nur den Online-Status von Nutzern, die euch folgen oder mit denen ihr euch über Instagram Direct unterhalten habt.

So bleibt ihr unter dem Radar

Umgekehrt bekommen natürlich auch Nutzer, denen ihr folgt, mit, wenn ihr gerade auf Instagram aktiv seid. Wollt ihr das nicht, könnt ihr das unterbinden, indem ihr das Feature in den Einstellungen deaktiviert. Allerdings könnt auch ihr dann den Online-Status eurer Freunde nicht mehr einsehen. Standardmäßig ist das Feature deaktiviert.

Um es ein- oder auszuschalten tippt ihr auf eurer Profilseite zunächst auf das Zahnrad-Symbol, um in die "Optionen" zu gelangen. Dort scrollt ihr nach unten, bis ihr den Bereich "Privatsphäre und Sicherheit" erreicht. Hier tippt ihr nun auf "Akivitätsstatus". Anschließend legt ihr den Schalter hinter "Aktivitätsstatus anzeigen" um.

