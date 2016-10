iOS 10.1 ist da: Download für iPhone, iPad und iPod touch verfügbar

Das iPhone 7 Plus mit Porträtmodus

Die Woche beginnt gut für iOS-Nutzer. Mit iOS 10.1 ist das erste große Update für iOS 10 für iPhones, iPads und den iPod touch verfügbar.

iOS 10.1 bringt neben den üblichen Verbesserungen der Performance und Bugfixes auch den Porträt-Modus für das iPhone 7 Plus mit, der den sogenannten Bokeh-Effekt ermöglicht. Dieses Feature spielt die Stärken der Dual-Kamera voll aus, indem der Nutzer ein Foto-Objekt scharf erscheinen lassen kann, während der Hintergrund unscharf dargestellt wird.

Einige Nutzer beschwerten sich nach dem Update auf iOS 10, dass der Akku ihres iPhones schnell an Kapazität verliere. Auch dieses Problem soll mit dem Update auf iOS 10.1 der Vergangenheit angehören.

Die weiteren Neuerungen im Überblick:

Kamera und Fotos

Die neue Funktion „Porträtkamera für iPhone 7 Plus beta“, mit der ein Tiefeneffekt erzeugt wird, bei dem das Aufnahmeobjekt im Fokus scharf vor einem verschwommenen Hintergrund erscheint

Personennamen in der Fotos-App werden in iCloud-Backups gesichert

Verbesserte Darstellung von Fotos in einem breiten Farbspektrum in der Rasterdarstellung der Fotos-App

Beheben eines Problems, das bei manchen Benutzern beim Öffnen der Kamera-App einen verschwommenen oder blinkenden Bildschirm verursachte

Beheben eines Problems, das gelegentlich beim Aktivieren der iCloud-Fotomediathek zum plötzlichen Beenden von „Fotos“ führte

Karten

ÖPNV-Unterstützung für alle wichtigen Bahn-, U-Bahn-, Fähr- und nationale Buslinien sowie für die lokalen Bussysteme in Tokio, Osaka und Nagoya

Schilderbasierte ÖPNV-Navigation, einschließlich Pläne der unterirdischen Anlagen und Fußgängertunnel in den großen ÖPNV-Stationen

ÖPNV-Tarifvergleiche beim Anzeigen von alternativen Routen

Nachrichten

Neue Option zum Wiederholen von Sprechblasen- und Hintergrundeffekten

Wiedergabe von Nachrichteneffekten bei aktivierter Einstellung „Bewegung reduzieren“

Beheben eines Problems, das gelegentlich zur fehlerhaften Anzeige von Kontaktnamen in „Nachrichten“ führte

Beheben eines Problems, bei dem beim Öffnen von „Nachrichten“ ein weißer Bildschirm angezeigt wurde

Beheben eines Problems, bei dem die Option „Werbung melden“ bei unbekannten Absendern nicht angezeigt wurde

Beheben eines Problems, das dazu führte, dass bei Videos, die mit der Nachrichten-App aufgenommen und gesendet wurden, der Ton fehlte

Apple Watch

Infos zu Strecke und durchschnittlicher Pace für Outdoor-Rollstuhltrainings im Lauf- und Gehtempo in der Trainingsübersicht in der Aktivitäts-App

Beheben von Problemen beim Synchronisieren von Musik-Playlists mit der Apple Watch

Beheben eines Problems bei der Anzeige von Einladungen und Daten in der Aktivitätsfreigabe

Beheben eines Problems, bei dem die Aktivitätsfreigabe über Mobilfunk aktualisiert wurde, obwohl die Funktion manuell deaktiviert wurde

Beheben eines Problems, das bei Drittanbieter-Apps zu Abstürzen während der Texteingabe führte

Andere Verbesserungen und Fehlerbehebungen

Verbesserte Bluetooth-Verbindungen mit Zubehör von Drittanbietern

Verbesserte AirPlay-Synchronisierung beim Beenden des Ruhezustands von Geräten

Beheben eines Problems mit der Wiedergabe von gekauften iTunes-Inhalten, wenn die Einstellung „iTunes-Käufe zeigen“ deaktiviert ist

Beheben eines Problems, das beim Verwenden bestimmter Selfie-Apps und Gesichtsfilter mit der FaceTime HD-Kamera auf dem iPhone 7 und iPhone 7 Plus die Live Preview-Anzeige verhinderte

Beheben eines Problems in „Health“ beim Benutzen der chinesischen Handschrifttastatur, bei dem einzelne Striche in unterschiedliche Zeichen umgewandelt wurden

Verbesserte Leistung in Safari beim Teilen von Websites mit „Nachrichten“

Beheben eines Problems in Safari mit der Anzeige von Webvorschauen in der Tabdarstellung

Beheben eines Problems, bei dem manche E-Mails in sehr kleinen Text umformatiert wurden

Beheben eines Problems mit der Formatierung mancher HTML-E-Mails

Beheben eines Problems, bei dem das Suchfeld in „Mail“ verschwand

Beheben eines Problems, das beim Start das Aktualisieren von Widgets in der Ansicht „Heute“ verhinderte

Beheben eines Problems mit dem Laden von Daten im Wetter-Widget

Beheben eines Problems auf dem iPhone 7, bei dem die Klickeinstellungen für die Home-Taste nicht in den Suchergebnissen angezeigt wurden

Beheben eines Problems, das Spamfilter-Erweiterungen daran hinderte, Werbeanrufe zu blockieren

Beheben eines Problems, das das ordnungsgemäße Aktivieren von Wecktönen verhinderte

Beheben eines Problems, bei dem die Audiowiedergabe über Bluetooth gelegentlich Störungen beim Taptic Engine-Feedback verursachte

Beheben eines Problems, das bei manchen Benutzern das Wiederherstellen vom iCloud-Backup verhinderte

Die Datei ist 1,95 GB groß und kommt per Kabel via iTunes vom Mac oder über das Over-the-Air-Update in den Einstellungen von iOS auf Euer Gerät.