iOS 10.2.1: Vierte Entwickler-Beta mit Bugfixes veröffentlicht

Rückt der finale Rollout näher? Apple hat die vierte Beta von iOS 10.2.1 für Entwickler und Teilnehmer am öffentlichen Beta-Programm veröffentlicht. Die neue Version bereichert das Betriebssystem allerdings nicht mit neuen Features, wie AppleInsider berichtet.

Die letzte Beta-Firmware hat Apple nur wenige Tage zuvor am 10. Januar 2017 zum Download bereitgestellt. Mit der Aktualisierung auf die Beta 4 von iOS 10.2.1 erhalten Entwickler und Tester hauptsächlich Bugfixes –an den bereits bekannten Features ändert sich kaum etwas. Die vorherigen Testversionen brachten zum Beispiel Emojis im neuen Design mit und hatten auch neue Effekte für Apples Nachrichten-App iMessage im Gepäck, die seit dem Release von iOS 10 über einen eigenen Store verfügt.

macOS ebenfalls mit neuer Beta

Beinahe zeitgleich zum Release der iOS 10.2.1 Beta 4 hat Apple offenbar auch die vierte Beta der Version 10.12.3 für macOS veröffentlicht. Auch in diesem Fall ging die dritte Beta nur wenige Tage zuvor online. Diese Aktualisierung soll laut AppleInsider ebenfalls hauptsächlich Bugfixes mitbringen, die Sicherheit und Stabilität erhöhen sowie die Kompatibilität der Geräte mit Zubehör verbessern.

Gerade wegen den kurzen Zeitabständen zwischen der iOS 10.2.1 Beta 3 und Beta 4 rückt der finale Rollout offenbar näher; Apple scheint nur noch an Kleinigkeiten zu arbeiten. Womöglich erscheint die entsprechende Update-Benachrichtigung also schon in Kürze auf Eurem iPhone, iPad oder iPod Touch. Mit der Aktualisierung könnte auch ein Problem behoben werden, das bei einigen Nutzern zu einem erhöhten Akkuverbrauch führt.