iOS 10.2 Beta 2 nun auch für registrierte Tester erhältlich

Mittlerweile beträgt die Wartezeit zwischen dem Release der geschlossenen Beta und der Public Beta nur noch selten mehr als einen Tag. Auch die iOS 10.2 Beta 2 hat Apple daher nun einen Tag nach der Veröffentlichung der Vorabversion für registrierte Entwickler für die Öffentlichkeit freigegeben.

Um die zweite Public Beta von iOS 10.2 herunterzuladen, müsst Ihr Euch lediglich bei Apples Beta Software-Programm anmelden. Sowohl die Registrierung als auch der Download sind dabei kostenlos. Die neue Vorabversion bringt dabei nicht nur Verbesserungen gegenüber der ersten Beta mit, sondern auch wieder ein paar frische Features.

Wortvorschläge, Notsignal und Co.

Eine auffällige Veränderung in der iOS 10.2 Beta 2 ist beispielsweise die neue Anzeige für Wortvorschläge, während Ihr auf der virtuellen Tastatur des iPhone oder iPad tippt. Hier werden nicht mehr mehrere in einer Zeile oberhalb des Keyboards zur Auswahl gestellt, sondern nur noch eine Empfehlung direkt an der Stelle, an der Ihr gerade schreibt, eingeblendet.

Ebenfalls neu ist die Notruf-Funktion, die manche vielleicht schon von der Apple Watch kennen. Sie kommt mit der iOS 10.2 Beta 2 auch auf das iPhone. Das Signal könnt Ihr in einer gefährlichen Situation auslösen, indem Ihr fünfmal schnell hintereinander die Standby-Taste drückt. Auch Apples neue TV-App soll in der neuen Version enthalten sein. Sie ist aber offenbar nicht Teil der in Deutschland veröffentlichten Ausgabe von iOS.