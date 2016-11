iOS 10.2 Beta 3 veröffentlicht

Apple hat die dritte Betaversion von iOS 10.2 veröffentlicht – und zwar nicht nur für registrierte Entwickler, sondern auch bereits als Public Beta für alle anderen Nutzer. Die neue Ausgabe der Vorab-Software bringt neben einem weiteren iMessage-Effekt noch mehr Veränderungen mit, wie 9to5Mac berichtet.

Schon mit der ersten Beta von iOS 10.2 hat Apple den neuen Celebration-Effekt vorgestellt, der sich wohl ideal für die Festlichkeiten zum nahenden Jahresende anbietet. Mit der dritten Beta des nächsten iOS-Updates kommt nun auch noch der "Love"-Effekt hinzu, der ein großes rotes Herz im Chat anzeigt. Er könnte bereits zum Weihnachtsfest viele Grußbotschaften an Verwandte und Freunde zieren.

Feedback-App ist zurück

Mit der iOS 10.2 Beta 3 feiert außerdem Apples Feedback-App ihre Rückkehr. Sie hat die Aufgabe, Fehlerberichte der Nutzer sowie wichtige Systeminformationen an Apple zu übertragen und so langfristig zur Verbesserung von iOS beizutragen. Die Notruf-Funktion, die bereits von der Apple Watch bekannt sein könnte, ist in der neuen Ausgabe der iOS 10.2-Beta nur noch in Indien verfügbar. In den USA soll Apples neue TV-App nun außerdem die Video-App ersetzt haben.

Die iOS 10.2 Beta 3 kann kostenlos von registrierten Entwicklern und auch anderen Nutzern heruntergeladen werden, die an Apples Beta-Software Programm teilnehmen. Solltet Ihr mit dem Gedanken spielen, die Vorab-Software zu testen, solltet Ihr vor der Installation ein Backup Eurer persönlichen Daten anlegen.