iOS 10.2: Beta 6 steht für Entwickler und Tester bereit

Kurz nach dem Release der fünften iOS 10.2-Beta folgt nun bereits Beta 6. Die neue Testversion steht ab sofort für Entwickler und Teilnehmer am öffentlichen Beta-Programm zur Installation bereit, wie 9to5Mac berichtet.

Die Beta 6 erscheint dabei nur wenige Tage nach der Beta 5 – ein kurzer Zeitabstand, den es zuvor schon zwischen Beta 4 und Beta 5 gab. Dies deutet womöglich darauf hin, dass der finale Release von iOS 10.2 schon in wenigen Wochen erfolgt. Apple-Nutzer könnten sich demnach auf ein Rollout pünktlich zum Weihnachtsfest 2016 freuen.

Kopfhörer-Icon und neue Emojis

Mit iOS 10.2 halten viele neue Features Einzug in das Apple-Betriebssystem. Zwar ist noch nicht bekannt, welche Änderungen die Beta 6 im Vergleich zur fünften Ausgabe genau mit sich bringt, doch Beta-Tester haben in den vorherigen Testversionen bereits sinnvolle Verbesserungen wie ein Kopfhörer-Icon entdeckt, das Euch fortan die Verbindung mit kabellosen Kopfhörern signalisiert. Unter iOS 10.1.1 war es noch nötig, unter "Einstellungen | Bluetooth" nachzuschauen, welche kabellosen Geräte gerade mit dem iPhone oder dem iPad verbunden sind. Zudem wird auch die Palette an Emojis erweitert, damit Ihr in Chats Eurem geschriebenen Wort mit noch mehr Auswahl Nachdruck verleihen könnt.

Zudem wird die Video-App durch eine TV-App ersetzt; ein entsprechendes Widget für das neue Programm soll auch integriert werden. Diese und weitere Features sollen mit iOS 10.2 eingeführt werden. Unklar ist allerdings, welche Bugfixes die Aktualisierung mit sich bringen wird. So sollen sich aktuell mehrere iPhone 7-Nutzer über eine fehlerhafte GPS-Ortung beschweren. Noch ist aber nicht bekannt, ob es sich hier überhaupt um einen Software-Bug handelt, der durch eine Aktualisierung behoben werden könnte.