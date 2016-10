iOS 10.2: Das sind die Neuerungen der ersten Beta-Version

Mit iOS 10.1 erhielt das iPhone 7 Plus mit dem Portrait-Modus eine schöne neue Funktion. Auf anderen iPhones blieb es größtenteils bei Fehlerverbesserungen. Die erste Beta von iOS 10.2 enthält jetzt aber Neuerungen, die auch auf anderen iPhones zu sehen und zu nutzen sind.

So packt Apple drei neue Hintergrundbilder mit jeweils einem großen gelben, roten oder blauen Tropfen in die Vorauswahl der Hintergrundbilder und die Video-App erhält ein eigenes Widget in dem Ihr schnell sehen könnt, dass zum Beispiel eine neue Folge Eurer Lieblingsserie auf iTunes bereit steht.

Neue Emojis und neuer iMessage-Effekt

Egal ob Ihr eine neue Notiz oder Chat-Nachricht schreibt, in der Tastatur von iOS 10.2 findet Ihr neue Emojis, die Apples Umsetzung von Unicode 9.0 mit seinen insgesamt 72 neuen Emojis zu sein scheint. In iMessage findet Ihr in der Beta-Version mit Celebration einen neuen Effekt zum Versenden von Nachrichten.

In den Einstellungen finden sich neue Menüpunkte: So könnt Ihr in den Kameraeinstellungen jetzt "Einstellungen beibehalten". Ihr sagt der Kamera also, dass sie sich beim Verlassen der App den gewählten Aufnahmemodus und/oder Filter merken soll. Neu in den Bedienungshilfen für den Home Button ist die Option "Zum Sprechen gedrückt halten" bei der Ihr die Auswahl zwischen Siri und der Sprachsteuerung habt oder sie ausschalten könnt. Verbindet Ihr einen Bluetooth-Kopfhörer mit dem iPhone unter iOS 10.2, dann erscheint in der Statuszeile ein neues Symbol für den Kopfhörer.