iOS 10.3.3 Beta 6 ist da: Release des Updates steht unmittelbar bevor

Apple rollt iOS 10.3.3 Beta 6 aus: Registrierte Entwickler können die neueste Testversion von Apples Betriebssystem auf iPhone und iPad installieren und ausprobieren. Der Release für alle Nutzer könnte schon in naher Zukunft erfolgen.

iOS 10.3.3 Beta 6 bringt wie die vorangegangenen Betaversionen keine großen Änderungen für die kompatiblen Geräte mit, wie AppleInsider berichtet. Die einzige sichtbare Neuerung des Updates besteht in ergänzenden Hintergrundbildern für das iPad Pro. Der Fokus der Aktualisierung für iPhone, iPad und iPod touch liegt demnach auf Bugfixes, Patches und der Steigerung von Performance und Stabilität.

Release für alle noch im Juli?

Die hohe Frequenz an neuen Betaversionen von iOS 10.3.3 deutet darauf hin, dass der Release für alle Nutzer bald erfolgen wird. Knapp eine Woche ist es her, seit Apple die Beta 5 veröffentlicht hat; zwischen der vierten und der fünften Beta lag nicht einmal eine ganze Woche. Möglicherweise könnt Ihr das Update also noch im Juli 2017 auf Eurem iPhone oder iPad installieren.

Parallel zur Beta 6 von iOS 10.3.3 hat Apple auch die sechste Testversion für macOS 10.12.6 zur Verfügung gestellt – auch dabei handelt es sich nur um ein kleines Update für Macs und MacBooks. Neue Features sind erst mit iOS 11 und macOS High Sierra zu erwarten: Die neuen Versionen der Betriebssysteme werden aber voraussichtlich erst im Herbst erscheinen. Von iOS 11 hat Apple erst unlängst eine Public Beta zum Testen freigegeben.