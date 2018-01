iOS 11.2.5: Das nächste Update kommt mit dem HomePod

Auch iPhone X, iPhone 8 und 8 Plus werden das Update auf iOS 11.2.5 erhalten

Das Update auf iOS 11.2.5 kommt: Apple hat die vierte Beta seines Betriebssystems veröffentlicht – wie üblich zunächst für eingetragene Entwickler. Der Rollout des finalen Updates für kompatible iPhones, iPads und den iPod touch könnte schon in naher Zukunft erfolgen.

Das Update auf iOS 11.2.5 wird voraussichtlich in erster Linie Bugfixes und Verbesserungen für die Performance auf die Geräte bringen, berichtet 9to5Mac. Außerdem könnte die neue Version des Betriebssystems AirPlay 2 im Gepäck haben. Die Aktualisierung soll außerdem Änderungen für etliche Sounds in iOS mitbringen – es wird sich zeigen, ob diese Neuerungen auch in der finalen Version des Updates auftauchen.

Rollout für alle mit dem HomePod

Apple hat nicht nur die Beta 4 von iOS 11.2.5 zur Verfügung gestellt; auch von watchOS 4.2.2, macOS 10.13.3 und tvOS 11.2.5 gibt es jeweils neue Testversionen. Es sei sehr wahrscheinlich, dass Apple die Updates zusammen mit dem HomePod herausbringt – der Marktstart des smarten Lautsprechers wird für Februar oder März 2018 erwartet.

Apple hatte zuletzt wenig Glück mit seinen Updates: So musste das Unternehmen jeweils kurz nach dem Rollout von Aktualisierungen mit einem weiteren kleinen Update Fehler beseitigen. iOS 11.2 beispielsweise brachte einen Bug für HomeKit mit, den die Aktualisierung auf iOS 11.2.1 kurz darauf ausräumen sollte. Apples Marketing-Chef Phil Schiller entschuldigte sich sogar persönlich bei den Nutzern "für eine schlechte Woche".