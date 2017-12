iOS 11.2: Update für euer iPhone und iPad ist da

Apple veröffentlicht das Update auf iOS 11.2: Ab sofort könnt ihr die neue Version des Betriebssystems auf iPhone, iPad und iPod touch herunterladen. Die Aktualisierung beinhaltet unter anderem das Feature "Apple Pay Cash".



Gerade erst hat Apple die sechste Beta von iOS 11.2 zur Verfügung gestellt – da folgt auch schon das Update für die Allgemeinheit. Ein Feature, das die Aktualisierung beinhaltet, heißt Apple Pay Cash. Damit sollen auf einfache Weise finanzielle Transaktionen möglich sein. Die Funktion steht zum Release allerdings vorerst nur in den USA zur Verfügung. Darüber hinaus enthält das Update viele Bugfixes; laut the Verge zum Beispiel für das Problem mit lokalen Erinnerungen, das am 2. Dezember 2017 auf vielen iOS-Geräten für ungewollte Neustarts sorgt.

Schnelles Aufladen für iPhone X und Co.

Wie bereits vor einer Weile bekannt wurde, soll das Update auf iOS 11.2 das kabellose Aufladen beschleunigen. Dieses Feature der Aktualisierung betrifft demnach nur iPhone 8, iPhone 8 Plus und iPhone X. Zudem sind allgemeine Verbesserungen für das Betriebssystem an Bord. Auch aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, die Software zeitnah zu installieren.

Zumindest auf dem iPhone SE hat das Update die Größe von etwas über 330 MB. Im besten Fall ladet ihr die Aktualisierung also herunter, wenn euer Gerät mit einem WLAN und einer Steckdose verbunden ist. Um das Update zu installieren, öffnet ihr unter iOS die "Einstellungen", tippt auf "Allgemein" und anschließend auf "Software Update".