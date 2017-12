iOS 11.2: WLAN und Bluetooth bleiben im Flugmodus aktiv

Ihr seid mit dem Flugzeug unterwegs und stellt euer iPhone vor dem Start auf den Flugmodus – das könnte mit iOS 11.2 nicht ausreichen, wie nun bekannt wurde. Offenbar bleiben manche Verbindungen auch in diesem Modus eingeschaltet.

Das Problem mit iOS 11.2 soll Bluetooth und WLAN betreffen, wie Golem berichtet. Offenbar hat das vorzeitig veröffentlichte Update dazu geführt, dass manche Nutzer beide Verbindungsmöglichkeiten unwissentlich aktiviert lassen, obwohl sie davon ausgehen, sie ausgeschaltet zu haben. Bluetooth und WLAN blieben im Flugmodus aktiv, wenn sie zuvor einmal in dem Modus manuell zugeschaltet wurden. Das sei nicht nur ärgerlich – möglicherweise verstießen Fluggäste damit auch gegen die Richtlinien zur Benutzung von elektronischen Geräten an Bord eines Flugzeugs.

Ausschalten über die Einstellungen

Mit dem Update auf iOS 11 hat Apple die Funktion des Kontrollzentrums geändert: Dort könnt Ihr für WLAN und Bluetooth nur noch die aktuell bestehenden Verbindungen kappen. Die Icons werden dann grau dargestellt. Das tatsächliche Ausschalten der jeweiligen Module lässt sich dort allerdings nicht mehr vollziehen.

Apple weist in seinen Support-Dokumenten, die im November 2017 aktualisiert wurden, darauf hin, dass Bluetooth und WLAN nur in einem Fall wirklich ausgeschaltet sind: Wenn in den "Einstellungen" unter dem jeweiligen Punkt der Regler nach links verschoben wird. Wie Ihr auf iPhone und iPad die Verbindungen ausschaltet, haben wir in einem entsprechenden Ratgeber ausführlich beschrieben.