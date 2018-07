iOS 11.4.1 ist da – und soll iPhone und iPad sicherer machen

Apple hat iOS 11.4.1 für iPhone, iPad und iPod Touch zum Download bereitgestellt. Das Update bringt keine neuen Features, aber die Entwickler haben mehrere Fehler behoben – wobei offenbar mindestens einer nicht komplett korrigiert wurde.

In iOS 11.4.1 seht ihr in der "Find My iPhone"-App nun auch wieder eure AirPods. Außerdem werden E-Mails, Kontakte und Notizen mit Exchange-Accounts zuverlässiger synchronisiert, so MacRumors. Zudem enthält das Update den "USB Restricted Mode", der zunächst wohl für iOS 12 vorgesehen war und in dessen Beta-Version vorkam.

"USB Restricted Mode" lässt sich aushebeln

Die Neuerung soll euer iPhone und iPad sicherer machen, indem sie eure Geräte immun gegen den Zugriff von Dritten machen soll. Hacker und die Polizei nutzenTools, um Smartphones über den USB-Port zu entsperren. Nun sichert Apple seinen Lightning-Anschluss ab. Eine Stunde, nachdem das iPhone zum letzten Mal entsperrt wurde, wird der Anschluss vorübergehend gesperrt und kann nur noch zum Aufladen des Akkus genutzt werden.

Das erste Schlupfloch wurde allerdings bereits entdeckt, berichten die Experten der Sicherheitsfirma ElcomSoft. Deren Tests zufolge wird der Timer zurückgesetzt, sobald das Smartphone mit kompatiblen USB-Zubehör verbunden wird, mit dem es sich zuvor noch nicht gepaart hatte. Gerät euer iPhone in falsche Hände, bevor es eine Stunde lang nicht entsperrt wurde, könne derjenige mit diesem Trick verhindern, dass der Sperrmodus einsetzt.

Das Update auf iOS 11.4.1 wird OTA (Over The Air) verteilt. Ihr findet es unter "Einstellungen, "Allgemein" und "Softwareupdate". Alle Smartphones ab dem iPhone 5s werden versorgt, bei den Tablets sind es das iPad mini 2 sowie iPad Air und jünger. Das Betriebssystem der 6. Generation des iPod touch wurde ebenfalls aktualisiert.