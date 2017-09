iOS 11: Das sind die neuen Wallpaper

Mond oder Regenbogen: iOS 11 enthält zahlreiche neue Wallpaper für das iPhone X und alle anderen kompatiblen Geräte. 9to5Mac hat die Hintergrundbilder beim Durchstöbern der geleakten Software entdeckt.

So stehen etwa zwei unterschiedliche Ansichten der Erde aus dem Weltraum zur Verfügung, entweder am Tag oder in der Nacht. Wem das noch zu viele Farben sind, der richtet sich den Mond als Wallpaper auf seinem iPhone X ein. Der Großteil der geleakten Hintergrundbilder ist jedoch deutlich farbenfroher. Für Retro-Fans ist da beispielsweise ein stilisierter Regenbogen in den Farben des alten Apple-Logos, während unterschiedliche Blütenarten in mehreren Farben daherkommen.

Schwarz spart Energie

Dabei gilt zu beachten: Je mehr Schwarz ein Wallpaper enthält, desto weniger Energie muss das iPhone X voraussichtlich dafür aufwenden. Es wird nämlich erwartet, dass das Smartphone mit einem OLED-Bildschirm ausgestattet ist, wie es bei Samsungs Topmodellen bereits seit einigen Jahren der Fall ist. Bei Displays mit dieser Technologie lassen sich einzelne Pixel ganz ausschalten. Das sorgt für ausgezeichnete Schwarzwerte und eine geringere Akkubelastung.

Für iPads enthält iOS 11 ebenfalls einige neue Wallpaper. Die zuvor erwähnten Hintergrundbilder könnt Ihr natürlich auch auf einem älteren iPhone oder einem Android-Gerät nutzen. Der iOS-11-Leak verrät zwar schon viele Details zum iPhone X, doch wird die Apple-Keynote morgen wohl noch so manche Infos liefern, die sich bislang noch nicht aus dem geleakten Code herauslesen ließen.