iOS 11: Die Neuerungen der Beta 2 im Detail

Mit der zweiten Beta-Version von iOS 11 ergänzt Apple weitere beim WWDC vorgestellte Funktionen, pflegt Übersetzungen ein und bessert Fehler aus. Ein Überblick über die Veränderungen.

Im Gegensatz zur ersten Entwicklerversion von iOS 11 ist jetzt bei der Beta 2 zum Beispiel "Beim Fahren nicht stören" aktiv und hat in den Einstellungen im "Nicht stören"-Bereich ein eigenes Untermenü erhalten. Zur Wahl steht, ob man den Modus manuell im Kontrollzentrum aktiviert, er sich automatisch oder, sobald das iPhone mit dem Bluetooth vom Auto verbunden ist, einschaltet. Zudem kann man jetzt eine automatische Antwort verfassen und auswählen, welche Kontakte sie erhalten, falls sie eine Nachricht während der Fahrt schicken.

"Beim Fahren nicht stören" im Kontrollzentrum

Apple hat zudem beim neu gestalteten Kontrollzentrum nachgebessert. So zeigt der Media-Player hier jetzt auch per AirPlay verbundene Geräte an und welche Art von Medien – Musik oder Videos – an häufigsten abgespielt werden. Zudem könnt Ihr den Dienst in den Einstellungen abschalten – zumindest wenn eine App geöffnet ist. Dann lässt sich das Kontrollzentrum nur noch auf dem Homescreen öffnen.

Safari erhält "Experimental Features" in den erweiterten Einstellungen für Entwickler. Darüber hinaus ersetzt "In Dateien sichern" das "In iCloud speichern" im Teilen-Bildschirm. Zieht man die Benachrichtigungen in der zweiten Beta von iOS 11 nach unten, wird der Hintergrund unscharf gestellt. In der ersten Beta blieb er dagegen erkennbar.

Das Kontrollzentrum zeigt mehr Infos im Media-Player an. (© 2017 CURVED)

Der Zugriff aus Apps auf das Kontrollzentrum lässt sich sperren. (© 2017 CURVED)

Wie aktiviert sich "Beim Fahren nicht stören"? (© 2017 CURVED)

Eine automatische Antwort für "Beim Fahren nicht stören" verfassen. (© 2017 CURVED)

Apple hat mehr Texte übersetzt. (© 2017 CURVED)

Fotos per Drag & Drop einsammeln. (© 2017 CURVED)

Die experimentellen Features von Safari. (© 2017 CURVED)

Dateien lassen sich in der Dateien-App speichern. (© 2017 CURVED)





























Bilder in der Fotos-App lassen sich ähnlich wie die Icons per Drag & Drop sammeln, aber dann nicht mehr teilen, sondern nur ohne weitere Auswirkungen auf dem aktuellen Bildschirm bewegen. Entweder ist das ein Bug oder die Entwickler von Apple müssen ab dieser Stelle für die nächste Beta nachbessern.

Dann gibt es zwei weitere Neuerungen, die andere schon zeigen, die aber auf unserem iPhone in der Redaktion noch nicht angekommen sind. Es handelt sich um die bei der WWDC angekündigte Einbindung von Drittanbieter-Clouddiensten wie Dropbox oder OneCloud in die Dateien-App und den Echo-Effekt in iMessage, der jetzt Orange und nicht mehr Blau eingefärbt ist.