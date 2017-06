iOS 11: Jailbreak für die Beta bereits vorhanden

Apple will sein neues Betriebssystem erst in Monaten veröffentlichen, das Interesse an iOS 11 ist jedoch so groß, dass Tüftler mit Hochdruck an der Beta arbeiten, um sich vollen Zugriff auf das vermeintlich geschlossene System zu verschaffen. Einem Entwickler ist der Jailbreak bereits gelungen.

Auf der Mobile Security Conference 2017 in Shanghai stellten Entwickler einen funktionierenden Jailbreak der jüngsten iOS 11 Beta 2 Firmware vor, berichtet Redmond Pie. Min Zheng bestätigt via Twitter, dass auf der MOSEC geknackte Versionen von iOS 11 und auch iOS 10.3.2 gezeigt wurden. Zheng ist leitender Sicherheitsingenieur bei Alibaba.

In diesem Artikel o2 feiert 15. YOUbiläum

Schließt Apple die Lücke?

Der erfolgreiche Schritt soll auf Liang Chen vom Tencent Keen Lab zurückgehen, der seine Arbeit auf verschiedenen Apple-Smartphones demonstrierte. Ob das Institut, das sich hochmoderne Sicherheitsforschung auf die Fahnen geschrieben hat, den Jailbreak demnächst veröffentlicht, ist nicht bekannt. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass die Entwickler ihre Erkenntnisse an Apple weiterreichen, damit der Konzern aus Cupertino die offensichtliche Sicherheitslücke bis zum Release im Herbst schließen kann.

Apple hat in der zweiten Beta-Version von iOS 11 einige Fehler ausgebessert und neue Funktionen freigeschaltet. Unter anderem der "Beim Fahren nicht stören"-Modus wurde integriert, die Foto-App aktualisiert und die Einbindung von Drittanbieter-Cloud-Diensten in die Dateien-App umgesetzt.