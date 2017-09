iOS-11-Leak: Die neuen Geräte heißen iPhone X, iPhone 8 und iPhone 8 Plus

iPhone X, iPhone 8 und iPhone 8 Plus – das sind offenbar die Namen der nächsten Apple-Topmodelle. Wie der Entwickler Steven Troughton-Smith nämlich auf Twitter bekannt gibt, fand er im Code der geleakten Version von iOS 11 Hinweise.

"Und jetzt haben wir die Namen aller drei iPhones. Seid Ihr bereit?", schreibt Troughton-Smith in einem Tweet und legt im nächsten Post nach: "iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X". Darin befindet sich auch ein Screenshot mit Codeschnipseln, die die entsprechenden Einträge zeigen. Ganz sicher ist sich der stolze Finder aber noch nicht, ob Apple diese Namen auch tatsächlich fürs Marketing verwenden wird.

Interne Bezeichnungen schon früh geleakt

Darüber hinaus erwähnt der Code die internen Bezeichnungen der drei Smartphones. Bereits Ende 2016 verriet ein Leaker auf Weibo, dass die Geräte unter dem Kürzel D20, D21 und D22 firmieren. Und dem aktuellen Fund in iOS 11 zufolge verbirgt sich hinter dem D22 tatsächlich das iPhone X, während das D20 und das D21 wohl das iPhone 8 und 8 Plus sind.

Offizielle Details zu den neuen Geräten erfahren wir am 12. September. Dann findet die alljährliche Keynote statt, auf der Apple traditionsgemäß seine neueste Hardware vorstellt. Das iPhone 8 und 8 Plus sollen Berichten zufolge zehn Tage später am 22. September in den Verkauf gehen. Das iPhone X soll hingegen noch eine Weile auf sich warten lassen, da Apple Schwierigkeiten bei der Produktion der OLED-Displays habe.