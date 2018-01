iOS 11: Neue Beta liefert erste Hinweise zum Verkaufsstart des HomePod

Es gibt gute Nachrichten für Menschen, die sich für den HomePod von Apple interessieren: Offenbar wird der Lautsprecher schon bald in den Handel gehen. Eine News-Funktion des Gadgets soll nämlich bereits in der neuen Beta-Version von iOS 11.2.5 für iPhone und iPad aufgetaucht sein.

Ab iOS 11.2.5 kann Siri die Nachrichten vorlesen; zumindest sei das Feature in der aktuellen Beta enthalten, berichtet 9to5Mac. Zur Auswahl stehen in den USA entsprechende Podcasts von "Washington Post", "Fox News", "NPR" (National Public Radio) und "CNN". Aufrufbar sei die Funktion über den Sprachbefehl "Hey Siri, give me the news". Über diesem Befehl soll euch auch der HomePod mit den aktuellen Nachrichten versorgen können. Hierzulande dürfte das Kommando "Hey Siri, was sind die Nachrichten?" oder ähnlich lauten.

Nicht mit Siri-Button

Interessant dabei ist, dass die Podcasts ab iOS 11.2.5 wohl nur dann gestartet werden können, wenn "Hey Siri" zum Aufwecken genutzt wird. Verwenden Nutzer stattdessen etwa einen Button am iPhone zum Start des Assistenten, sollen nur Schlagzeilen von Apple News gezeigt werden. Nachrichten werden demnach nur dann vorgelesen, wenn der Nutzer gerade nicht auf das Display schauen kann.

iOS 11.2.5 könnte in der finalen Version schon in ein paar Wochen ausrollen. Da offenbar für den HomePod gedachte Features enthalten sind, dürfte es auch nicht mehr lange dauern, ehe das Gadget endlich in den Handel kommt. Zuletzt war die Veröffentlichung für Dezember 2017 angesetzt. Den Termin konnte Apple aber nicht einhalten, da die Arbeiten an dem Gerät wohl noch nicht abgeschlossen waren. Nun soll der Lautsprecher aber noch im Frühjahr 2018 erscheinen.