iOS 12: Apple veröffentlicht die elfte Beta

Im vergangenen Jahr erschienen im Vorfeld von iOS 11 insgesamt zehn Beta-Versionen der neuen Software. Von iOS 12 hat Apple nun schon elf Vorabausgaben für Entwickler und neun Versionen für die Allgemeinheit veröffentlicht.

Nur vier Tage lagen nun zwischen dem Erscheinen der iOS 12 Beta 10 und der iOS 12 Beta 11 für Entwickler. Neue Funktionen sind so kurz vor der Veröffentlichung der finalen Version nicht mehr zu erwarten und so überrascht auch nicht die geringe Größe der neuen Beta. Sie lässt darauf schließen, dass Apple weiterhin am Feinschliff arbeitet und Fehler in iOS 12 korrigiert.

Sehen wir eine zwölfte Beta?

Obwohl mit der neuen Vorabausgabe bereits mehr Beta-Versionen erschienen sind als im Fall von iOS 11, ist es fraglich, ob nicht vielleicht noch eine weitere Version vor dem finalen Erscheinen der Software zu erwarten ist. Aus Nutzerkommentaren unter dem Bericht von 9to5Mac und auch auf Twitter geht hervor, dass offenbar immer noch einige Bugs in der aktuellen Beta enthalten sind.

Trotz der Fehlerberichte einiger Nutzer ist iOS 12 aber bereits vor dem Erscheinen heiß begehrt. Mit der neuen Ausgabe von Apples Mobile-Betriebssystem soll die Performance gerade auf älteren Geräten insgesamt zunehmen. Apps, wie die für eure Kamera, starten deutlich schneller. Jan hat für euch zusammengefasst, welche Verbesserungen iOS 12 noch mitbringt.