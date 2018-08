iOS 12: Apple veröffentlicht neue öffentliche Beta

Die sechste Public Beta von iOS 12 ist verfügbar. Große Veränderungen gibt es in der neuen Version nicht mehr – was uns optimistisch stimmt. Für Entwickler steht zudem die achte Testversion zum Download bereit.

In der aktuellen öffentlichen Beta von iOS 12 geht es offenbar überwiegend um den Feinschliff und die Entwickler sind nur noch bemüht, Fehler auszumerzen. In wenigen Wochen soll Apples neues Betriebssystem schließlich bereits erscheinen. Wenn ihr bereits Beta-Tester seid, erfolgt der Download wie gewohnt via OTA (over the air).

Beta 8 für Entwickler ist ebenfalls da

Wer noch nicht in die Public Beta von iOS 12 geschaut hat, kann dies immer noch tun. Wie ihr euch für das Programm anmeldet, welche Geräte kompatibel sind und was ihr beachten solltet – es handelt sich schließlich um ein unfertiges System –, erklärt euch Jan in seinem Ratgeber "So installiert ihr die Public Beta von iOS 12".

Dass auch in einer so fortgeschrittenen Phase der Entwicklung schwere Fehler auftreten können, zeigte gerade erst die siebte Beta für Entwickler. Diese verursachte auf den Geräten der Tester so massive Performanceprobleme, dass Apple die Version umgehend wieder aus dem Verkehr zog. Mittlerweile schob das Unternehmen eine fehlerbereinigte Beta 8 für Entwickler hinterher.

Wir nähern uns der Veröffentlichung von iOS 12 also wieder mit großen Schritten. Welche Neuerungen das neue Betriebssystem mitbringt, zeigt euch Jan in seinem Rundgang. Auf die Video-Gruppenanrufe von FaceTime müssen wir allerdings noch ein klein bisschen länger warten. Apple kündigte bereits an, das Feature werde erst etwas später nachgereicht.