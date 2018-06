iOS 12: Apps können künftig Sperren von Nachrichten und Anrufen erleichtern

iOS 12 hat einige Neuerungen an Bord, darunter ein Update, das es vereinfacht, Spam-Nachrichten und -Anrufe zu blockieren. App-Entwickler können künftig spezielle Erweiterungen erstellen, die es Nutzern erlauben, ungewollte Benachrichtigungen zu melden.

Die Entwickleroption nennt sich "Unwanted Communication" (Unerwünschte Kommunikation) und müsste von euch offenbar zusätzlich in den App-Einstellungen aktiviert werden, wie Apple in einer Entwickler-Dokumentation mitteilt. Aus Sicht der Nutzer könnte das Feature in iOS 12 so aussehen: Im Reiter "Letzte Anrufe" wischt ihr nach links und bekommt dann Möglichkeiten angezeigt, den ausgewählten Eintrag zu melden. Bei SMS-Spam könntet ihr alternativ auch lange auf die jeweilige Kurzmitteilung tippen. Spam, der via iMessage ankommt, könnt ihr in der aktuellen iOS-Version bereits an Apple melden.

Streit in Indien als Auslöser?

Ein Grund für das Feature könnte ein Streit mit der indische Regulierungsbehörde Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) sein. Apple hatte eine TRAI-App abgelehnt, mit der Spam blockiert und gemeldet werden sollte, so MediaNama. Der Konzern verweigerte der Behörde angeblich erweiterten Zugriff auf Anruf- und SMS-Protokolle. Die "Unwanted Communication" scheint nun ein fairer Kompromiss zu sein.

Apple beschleunigt mit iOS 12 zudem alte Hardware, konzentriert sich auf Augmented Reality (AR) und knüpft sich Apple News, Apple Books, Sprachmemos und Car Play vor. Die MeMojis kehren auf euer iPhone X ein und es wird Gruppen-Videotelefonie geben. Die neue Version von Apples Betriebssystem erscheint voraussichtlich im Herbst 2018.