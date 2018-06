iOS 12: Beta liefert Hinweis auf iPad mit 3D-Gesichtserkennung

Im Rahmen der WWDC 2018 hat Apple iOS 12 erstmals präsentiert. Mittlerweile gibt es auch schon eine Beta von der neuen Betriebssystem-Version. Diese liefert einen Hinweis darauf, welche Neuerungen Apple für die iPad-Reihe planen könnte: Offenbar soll eines der künftigen Tablets eine 3D-Gesichtserkennung wie das iPhone X erhalten.

Der Entwickler Guilherme Rambo hat sich mit dem Beta-Code von iOS 12 beschäftigt und dabei eine Neuerung in der Variante für Tablets entdeckt. Auf Twitter zeigt er, dass sich in den Einstellungen für das iPad mehrere Buttons verbergen, die auf Face ID hinweisen. So sei die Option zur Einrichtung der 3D-Gesichtserkennung vorhanden, ebenso weitere Menüpunkte, die mit dem Feature zusammenhängen.

Feature noch in Arbeit

Zuvor tauchte Face ID im Code für iPad anscheinend nicht auf, weshalb die Einstellungen offenbar ein Hinweis darauf sind, dass eines der künftigen Tablet-Modelle eine 3D-Kamera auf der Vorderseite erhält. Allerdings sei im Beschreibungstext der Optionen noch von einem iPhone die Rede, die Zeilen wurden wohl noch nicht angepasst. Demnach arbeitet Apple erst noch an der Einführung von Face ID für das iPad. iOS 12 wird voraussichtlich erst im Herbst 2018 erscheinen – es ist also nicht verwunderlich, dass die Entwickler noch an der Neuerung arbeiten.

Sollte Apple eine 3D-Gesichtserkennung für künftige Tablets planen, bleibt die Frage, welche Modelle diese erhalten könnten. Denkbar wäre es, wenn die iPad-Pro-Reihe mit dem Feature versehen wird. Schon zuvor hat ein Gerücht darauf hingedeutet. Dadurch könnten sich die Premium-Geräte noch stärker von dem "herkömmlichen" iPad unterscheiden. Bislang ist Face ID nur im teuersten Smartphone von Apple, dem iPhone X, verbaut. Das könnte sich 2018 aber noch ändern.