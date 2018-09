iOS 12: Der Termin für die finale Version steht fest

Neben den drei neuen iPhone-Modellen und der Apple Watch Series 4 hat Apple auf der Keynote den finalen Termin für iOS 12 genannt. Für diese Geräte kommt das neue Betriebssystem.

Zentrale Funktionen von iOS 12 konzentrieren sich auf Sicherheit und Stabilität – deshalb fanden die größten Änderungen auch eher im Hintergrund statt. Beim Design hat sich wenig getan. Neue Funktionen gibt es natürlich trotzdem: unter anderem Nicht stören, ARKit 2 und Siri Shortcuts.

Wann kommt iOS 12 und für welche Geräte?

Ab Montag, 17. September 2018, können iPhone- und iPad-Nutzer die nächste Version von iOS herunterladen. Zumindest all diejenigen, die vergangenes Jahr auch das Update auf iOS 11 mitmachen konnten. Das betrifft im Grunde alle iOS-Geräte, die fünf Jahre alt oder jünger sind. Konkret also folgende Modelle:

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPad 9.7 (2017)

iPad 9.7 (2018)

iPad Air 1

iPad Air 2

iPad Pro 9.7

iPad Pro 10.5

iPad Pro 12.9

iPad mini 2

iPad mini 3

iPad mini 4

Auch der letzte iPod touch der sechsten Generation und die 2018er-iPhones erhalten iOS 12. Das iPhone Xr, Xs und Xs Max werden iOS 12 zum Verkaufsstart ab Werk installiert haben.