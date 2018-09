iOS 12: Die App für Siri-Kurzbefehle ist da

Apple macht Siri mit iOS 12 deutlich stärker: Zusammen mit dem Update für sein Betriebssystem hat Apple auch die App "Kurzbefehle" veröffentlicht. Die Anwendung ersetzt "Workflow" und soll die Nutzung von Siri komfortabler machen.

Mit "Kurzbefehle" könnt ihr unter iOS 12 auf dem iPhone und der Apple Watch Routinen festlegen, die aus mehreren Schritten bestehen, berichtet The Verge. Siri kann so beispielsweise Apps starten oder mehrere Aktionen hintereinander ausführen – ähnlich wie es IFTTT ("If this than that") auf anderen Geräten ermöglicht. So könnt ihr etwa festlegen, dass bei dem Kurzbefehl "Film gucken" das iPhone in den "Bitte nicht stören"-Modus versetzt wird.

Unterstützung von Drittanbieter-Apps

Praktisch: Auch Drittanbieter-Apps unterstützen unter iOS 12 Kurzbefehle für Siri. So kann euch die Assistentin künftig mehr Informationen auf einmal anzeigen. Die App "DB Navigator" beispielsweise liefert Siri Informationen zu Zügen und Verbindungen. Es ist wahrscheinlich, dass viele Entwickler die Kurzbefehle in Zukunft in ihre Apps integrieren werden.

Wie das Anlegen von Kurzbefehlen für Siri unter iOS 12 funktioniert, hat Jan für euch bereits an anderer Stelle beschrieben. Seit dem 17. September 2018 steht das Update auf iOS 12 zum Download bereit. Mit der Aktualisierung kommen nicht nur neue Emojis auf iPhone, iPad und iPod touch. Zu den neuen Features gehören auch gruppierte Kurzbefehle, eine verbesserte Bilder-Suche und die Anzeige der Bildschirmzeit. Das letztgenannte Feature soll euch dabei helfen, iPhone und iPad bewusster zu nutzen.