iOS 12: Diese iPhone-Modelle könnten das Update erhalten

In diesem Jahr erscheint voraussichtlich das nächste große Update für Apples mobiles Betriebssystem. Doch noch ist nicht bekannt, welche iPhone-Modelle iOS 12 überhaupt erhalten werden. Es gibt allerdings Hinweise darauf, welche Geräte es sein könnten. Offenbar vergisst Apple auch seine älteren Smartphones nicht.

Apple soll schon fleißig an iOS 12 arbeiten, hauptsächlich wird das Betriebssystem wohl auf neueren Modellen wie dem iPhone X getestet. Aus einem WebKit-Log geht laut 9to5Mac aber hervor, dass die neue Version auch auf einem iPhone 5s installiert werden kann. Demnach könnten dieses Gerät und alle danach erschienenen iPhone-Modelle die Aktualisierung erhalten. Bemerkenswert: In den Handel kam das 5s bereits im Jahr 2013 – vor fünf Jahren also.

Alte Hardware flott genug für iOS 12?

Sicher ist es aber noch nicht, dass die neue Version für das alte Smartphone kommt: Nur weil das iPhone 5s wohl mit iOS 12 funktioniert, bedeutet das nicht gleich automatisch, dass es das Update auch erhält. Womöglich kann die mittlerweile ältere Hardware hier Limitierungen setzen. Sollte das Betriebssystem dann etwa nicht mehr flüssig genug laufen, ist es möglich, dass Apple die Aktualisierung gar nicht erst verteilt.

Schon das Update auf iOS 11 hat viele ältere Apple-Geräte erreicht: Die neue Version hat Apple für alle eigenen Smartphones mit 64-Bit-Chipsatz veröffentlicht – also Modelle ab dem iPhone 5s oder neuer. Ob der Hersteller iOS 12 nun wirklich für alle Geräte veröffentlicht, die kompatibel zu der Version sind, erfahren wir wohl in einigen Monaten. Die Aktualisierung kommt voraussichtlich im September 2018. Bis dahin dürfte Apple offiziell bekannt gegeben haben, welche Modelle das Update bekommen.