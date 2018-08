iOS 12: FaceTime-Gruppenanrufe kommen erst später

Apple verschiebt neue FaceTime-Funktion: Die ursprünglich für iOS 12 angekündigten Gruppenchats werden zunächst nicht Teil von Apples neuen Betriebssystem. Ein neuer Termin steht bereits.

Ab der siebten Beta von iOS 12 fehlt das Gruppen-Feature in FaceTime, twittert Entwickler Guilherme Rambo. In den Release Notes kündigt Apple an, die Funktion werde auch nicht Teil der finalen Version sein. Warum die FaceTime-Gruppenchats erst einmal nicht kommen, wird nicht genannt. Am wahrscheinlichsten ist, dass Apple die Funktion hinten anstellt, da die Entwicklung nicht wie erhofft verläuft.

Kein AirPlay 2

Dass wir auf die Gruppentelefonie in FaceTime ähnlich lange warten müssen, wie auf AirPlay 2 ist dagegen unwahrscheinlich. Apple kündigt bereits an, das Feature werde über ein Software-Update noch im Herbst 2018 nachgereicht – also bereits kurz nach dem iOS-12-Release. Die finale Version des neuen Betriebssystems ist ebenfalls für diesen Herbst angedacht.

Spät dran ist Apple allerdings in jedem Fall: WhatsApp und der Facebook Messenger bieten ähnliche Features bereits an. Apple-Chef Tim Cook betonte allerdings unlängst, die Firmenphilosophie sei nicht, Produkte vor allen anderen zu veröffentlichen. Das Unternehmen nehme sich vielmehr die Zeit, "um es richtig zu machen und um unsere Kundschaft nicht als Versuchskaninchen zu benutzen".

Das Feature für den iPhone-Klassiker soll euch im wahrsten Sinne Gruppenanrufe ermöglichen. Geplant ist, dass ihr mit bis zu 32 Freunden gleichzeitig telefoniert. Welche Funktionen Apple ebenfalls für iOS 12 ankündigte, hat Jan für euch zusammengetragen – darunter AR-Feature und beschleunigte Hardware.