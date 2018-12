iOS 12: Giphy erleichtert euch auf dem iPhone das Teilen von GIFs

Giphy erhält ein Update: Auf iPhone und iPad ist die beliebte App nun in einer neuen Version verfügbar. Mit der Aktualisierung hält unter anderem eine Erweiterung für die Tastatur Einzug. Dadurch soll das Finden und Verschicken von passenden GIFs noch einfacher werden.

Nach dem Update solltet ihr links unten in der eingeblendeten Tastatur ein Globus-Icon sehen, berichtet The Verge. Damit könnt ihr die Sprache der Tastatur auf "Giphy" ändern. Auf diese Weise stellt ihr die Suchfunktion so ein, dass sie der Version im Internet sehr ähnlich ist. Die neue Version von Giphy funktioniert auf iPhones und iPads, die mindestens iOS 12 als Betriebssystem nutzen.

GIF-Sticker mit iPhone X und Co.

Wenn ihr ein iPhone X, Xs oder Xr besitzt, könnt ihr außerdem eure eigenen GIF-Sticker aufnehmen. Möglich wird dies durch Apples TrueDepth-Kamera-Technologie. Zusätzlich könnt ihr GIFs und Sticker als Favoriten abspeichern und eure Medien schneiden, mit Text versehen oder einen Loop erstellen.

Giphy ist ein populäres Tool zum Finden und Versenden von GIFs, das mittlerweile auch in viele Apps integriert ist. Seit Ende September 2018 beispielsweise könnt ihr in Instagram GIFs auch in Direktnachrichten verschicken. In eure Stories der Facebook-Tochter könnt ihr die Bewegtbilder schon länger einbinden. Welche GIFs im vergangenen Jahr am beliebtesten waren, könnt ihr unserem Artikel zu den Top-GIFs 2018 entnehmen.