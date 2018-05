iOS 12 im Konzept: So könnte ein neuer Sperrbildschirm aussehen

Eine Woche vor der erwarteten Enthüllung von iOS 12 auf der WWDC 2018, hat iHelp BR ein Konzept zur kommenden Version des mobilen Betriebssystems veröffentlicht. Das Team des Blogs hat sich unter anderem Gedanken über den Sperrbildschirm gemacht.

Das iOS-12-Konzept übernimmt die von der Apple Watch bekannten, sogenannten "Complications" (Komplikationen) für den Sperrbildschirm: Nutzer sollen bis zu vier Icons auf dem Sperrbildschirm anzeigen lassen können, die als Shortcuts zu verschiedenen Anwendungen führen. Wie 9to5Mac berichtet, stellen sich die Designer vor, dass ihr durch Antippen eines Icons etwa euren Musik-Player oder die Wetter-App aufrufen könnt. Über 3D Touch könntet ihr euch außerdem eine Vorschau anzeigen lassen. Wie der Wunsch-Sperrbildschirm in dem Konzept aussieht, seht ihr in dem am Ende des Artikels eingebundenen Tweet.

Unsere Empfehlung Apple iPhone 8 + gratis AirPods für Junge Leute

Always-on-Modus für das iPhone

Die Icons für den Sperrbildschirm funktionieren also ähnlich wie die Menüleiste, die sich in iOS 11 und früheren Versionen am unteren Bildschirmrand befindet. Mit dem Unterschied, dass ihr euer iPhone nicht erst entsperren müsst. Ein anderes iOS-12-Konzept, über das wir bereits berichteten, hat sich ebenfalls den Sperrbildschirm vorgenommen, sich dabei aber eher auf die Anzeige der Benachrichtigungen konzentriert.

iHelp BR schlägt außerdem einen Always-On-Modus vor. In diesem würde das iPhone ähnlich wie bereits diverse Android-Smartphones bestimmte Informationen wie die Uhrzeit auch in ausgeschaltetem Zustand anzeigen. Die beschriebenen Shortcut-Icons würden in diesem Modus ebenfalls angezeigt. Allerdings ist dies ein Feature, das aufgrund des Energieverbrauchs eher für OLED-Screens geeignet ist – und so einen hat bislang nur das iPhone X.

Welche neuen Features iOS 12 tatsächlich bieten wird, erfahren wir wohl auf der WWDC 2018, die am 4. Juni beginnt. Allzu viel Neues solltet ihr allerdings nicht erwarten. Wie es heißt, konzentriert sich Apple diesmal auf die Verbesserung der Performance und Sicherheit seines mobilen Betriebssystems.