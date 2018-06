iOS 12 vorgestellt: Diese Features bringt das Update für iPhone und iPad

Apple hat iOS 12 zum Beginn seiner Entwicklerkonferenz WWDC am 4. Juni 2018 vorgestellt. Welche neuen Funktionen die nächste Version des Betriebssystems auf das iPhone und iPad bringt und welche Änderungen euch erwarten, erfahrt ihr hier.

Bei iOS 12 legt Apple einen große Fokus auf die Leistung des Systems – und das auch bei älteren Geräten. Das Betriebssystem soll auf den gleichen Geräten wie iOS 11 laufen und das sind fast alle iPhones und iPads, die seit 2013 erschienen sind. Es gibt auch Neuigkeiten im AR-Bereich sowie für zahlreiche Apps von Apple und neue Animojis, die noch mehr können.

Alte Hardware wird schneller

Apple verspricht, dass iOS 12 ganz ohne neue Hardware dafür sorgt, dass Apps doppelt so schnell starten oder die Teilen-Schaltfläche doppelt so schnell erscheint. Auf dem iPhone 6 soll z.B. die Tastatur 50 Prozent schneller da sein oder Fotos sich sogar 70 Prozent schneller aufnehmen lassen.

Ein weiterer Fokus von Apple bei iOS 12 ist Augmented Reality (AR). Deswegen hat Apple mit USDZ ein neues Dateiformat für AR-Inhalte geschaffen und u.a. mit Adobe schon erste Partner gefunden, die das Dateiformat unterstützen,

Eine neue App von Apple, die sich AR zunutze macht ist Measure. Dabei handelt es sich um ein digitales Maßband oder Lineal mit dem man über die Kamera des iPhones reale Objekte ausmessen kann.

Passend dazu erweitert Apple mit ARKit 2 seinen Entwicklerbaukasten für AR-Anwendungen. In der aufgemotzten Realität kann man in Zukunft auf zwei Geräten die gleichen künstlichen Ergänzungen der realen Welt sehen. Das bietet sich besonders für Spiele an. Wie Lego bei der WWDC-Keynote demonstrierte.

Fotos macht Vorschläge und Siri lässt sich anpassen

In der Fotos-App hat Apple die Suche erweitert. Sie erkennt weitere Orte und Suchbegriffe. Außerdem macht die Suche jetzt Vorschläge wonach ihr suchen solltet: Personen, Orte, Kategorien oder Events. Außerdem gibt es einen komplett neuen Tab "For you", bzw. "Für dich", der u.a. Fotos in Erinnerung bringt, die man an diesem Tag in der Vergangenheit aufgenommen hat oder Vorschläge für Bildbearbeitungen macht. Außerdem schlägt die Fotos-App in iOS 12 vor, welches Foto ihr mit wem teilen solltet – basierend auf den erkannten Personen.

Siri wird mit Shortcuts individueller. Ihr könnt in Zukunft eigene Sätze, sogenannte "Shortcuts", erstellen und mit Apps verknüpfen. Ein Beispiel: Über die Tile-App könnt ihr den Tile-Anhänger an eurem Schlüsselbund finden. Es genügt Siri zu sagen, dass ihr euren Schlüssel verloren habt. Und das ist nur ein Beispiel von sehr vielen Apps.

Apple News, Apple Books, Sprachmemos und Car Play

An seinen eigenen Apps hat Apple auch unter iOS 12 gearbeitet. So bekommt Apple News einen neuen Browse-Tab über den man neue Kanäle und Themen finden soll. Darüber hinaus integriert Apple seine News-App in der Aktien-App. Dort kann man neben Aktienkursen dann ausgewählte Business-News lesen. In Verbindung mit der Apple News kommt die Aktien-App auf das iPad.

Die Sprachmemos-App hat Apple komplett neu gestaltet und will so die Nutzung erleichtern. Auch sie kommt erstmals mit iOS 12 auf das iPad und erhält iCloud-Unterstützung, damit man seine Sprachaufnahmen über verschiedene Geräte synchronisieren kann.

Aktien-App mit Apple News.

Sprachmemos auf dem iPad.

Car Play öffnet sich für Navi-Apps von Drittanbietern.









Apple hat zudem iBooks ein komplett neues Design verpasst und einen neuen Namen: Die App heißt jetzt Apple Books und erhält einen neuen Store für Bücher und Hörbücher.

Wer bereits Car Play im Auto nutzt, kann sich darauf freuen mit iOS 12 nicht mehr nur von Apple Maps den Weg gewiesen zu bekommen. In Zukunft kann man sich auch von Navi-Apps von Drittanbietern über Car Play ans Ziel leiten lassen.

Weniger Ablenkung, mehr Konzentration

Mit iOS 12 führt Apple einen "Nicht stören"-Modus ein. Dieser sorgt in der Nacht etwa dafür, dass man keine Benachrichtigungen sondern nur die Uhrzeit sieht. Die Benachrichtigungen erscheinen dann erst am nächsten Morgen. "Do not disturb" lässt sich aber auch am Tag jederzeit aktivieren – über das Kontrollzentrum für eine Stunde oder bis zu einer bestimmten Zeit. So hat man z.B. in der Mittagspause oder mit dem Kind auf dem Spielplatz seine Ruhe.

Ebenfalls für weniger Ablenkung sollen die neuen gruppierten Nachrichten sorgen. Die sind nicht nur nach Apps, sondern auch nach Themen sortiert.

Do not disturb, Screen Time und App Limits für einen bewussteren Umgang mit dem iPhone oder iPad.

Die Zeit für die App ist abgelaufen.





Mit "Screen Time" führt Apple einen wöchentlichen Aktivitätsbericht ein. In diesem kann man sehen, wie man sein iPhone oder iPad genutzt hat: Wie lange, wann und welche App, wie oft pro Stunde und welche die meisten Nachrichten geschickt hat. Das soll dabei helfen zu entscheiden, wie viel Zeit man mit seinem iPhone oder iPad wirklich verbringen will.

Habt ihr Kinder, gibt es für sie einen eigenen Aktivitätsbericht, den ihr als Eltern auch sehen könnt. Darauf aufbauend könnt ihr die Nutzung von iPhone oder iPad durch den Nachwuchs einschränken. Wann sie sie nutzen, welche Apps sie verwenden oder wann sie welche Apps nutzen können.

Mit App Limits gibt es unter iOS 12 die Möglichkeit zeitliche Beschränkungen einzuführen. Mehr als eine Stunde Instagram am Tag könnt ihr euch dann verbieten. Fünf Minuten bevor das Zeitlimit erreicht ist, gibt es eine Warnung.

iMessages und Facetime: Memojis und Gruppen-Videotelefonie

Apple baut seine Animojis aus. Mit iOS 12 erkennt das iPhone X auch Zungen. Der Mund bei den niedlichen Animationen bleibt in Zukunft also nicht mehr leer. Mit einem Geist, Koala, Tiger und T-Rex kommen zudem vier neue Animojis dazu und mit MeMojis könnt ihr eure eigenen Animojis erstellen – nicht nur von euch selbst.

Vier neue Animojis.

MeMojis erstellen.





Seine Videotelefonie-App Facetime ergänzt Apple um Gruppen-Anrufe mit bis zu 32 Personen. Durch die Integration in iMessage könnt ihr direkt aus einem Gruppen-Chat ein Gruppen-Videotelefonat starten.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.