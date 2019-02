iOS 13 als Konzept: So könnte ein iPad mit mehreren Nutzern funktionieren

Google arbeitet angeblich an einer abgespeckten Variante des Pixel 3

Welche Neuerungen wird das große Update auf iOS 13 für iPhone und iPad mitbringen? Vor allem das Apple-Tablet könnte von der Aktualisierung profitieren: So geistert etwa die Unterstützung mehrerer Nutzer als mögliches Feature durch die Gerüchteküche. Ein Konzept zeigt nun, wie das aussehen könnte.

Der iPad-Bildschirm könnte euch unter iOS 13 mit Icons von mehreren Nutzern begrüßen – zumindest, wenn es nach den Designern von ConceptiPhone geht. In ihrem Konzeptvideo zu dem großen Update können Nutzer ihren Account nach den eigenen Vorstellungen personalisieren. Für temporäre Nutzer gibt es in dem Konzept einen speziellen Gast-Account. Ihr findet das Video am oberen Ende dieses Artikels.

iPad mit Maus nutzen

Den Wünschen der Konzeptdesigner zufolge kann der Hauptnutzer des iPads festlegen, welche Apps Gästen zur Verfügung stehen und welche nicht. Das Wechseln des Accounts könnt ihr unter iOS 13 möglicherweise schnell und bequem über das Kontrollzentrum vornehmen. Nach dem Update soll das Apple-Tablet dem Konzept zufolge zwei weitere neue Features bieten: Unterstützung für eine Maus und eine Taschenrechner-App.

Bereits seit Langem wird gemutmaßt, welche neuen Funktionen Apple mit dem Update auf iOS 13 einführt. Im Gespräch ist zum Beispiel ein systemweiter "Dark Mode" – einen vergleichbaren Nachtmodus gibt es bereits auf Macs. Außerdem könnte die Aktualisierung einen neuen Startbildschirm für das iPad im Gepäck haben. Apples Entwicklerkonferenz WWDC findet 2019 voraussichtlich zwischen dem 3. und dem 7. Juni statt. Auf dem Event wird das Unternehmen höchstwahrscheinlich den Nachfolger von iOS 12 vorstellen.