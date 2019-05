iOS 13: So sieht der Dark Mode aus

Mit iOS 13 wird der iPhone-Bildschirm dunkel: Auf der WWDC 2019 wird Apple sehr wahrscheinlich Details zum nächsten großen Update verraten. Kurz vor der Konferenz hat 9to5Mac nun Bilder veröffentlicht, auf denen Screenshots des iOS-12-Nachfolgers zu sehen sein sollen.

Auf dem Startbildschirm gibt es im Dark Mode von iOS 13 offenbar eine bemerkenswerte Veränderung: Das Dock verfügt nach dem Update über einen dunklen Hintergrund statt wie bislang über einen hellen. Wie das aussieht, könnt ihr dem Tweet am unteren Ende dieses Artikels entnehmen. Möglicherweise wird Apple aber für iPhone und iPad neue Wallpaper veröffentlichen, die zum Dark Mode passen.

iOS 13 verlängert Akkulaufzeit

Manche Apps sehen im Dark Mode von iOS 13 offenbar besonders gut aus. Dazu gehört den geleakten Bildern zufolge beispielsweise Apple Music mit einem schwarzen Hintergrund. Besonders auf einem OLED-Display wie dem des iPhone Xs komme dies gut zur Geltung. Ein Pluspunkt dieser Technologie ist zudem die durch den Dark Mode verlängerte Akkulaufzeit, da die schwarzen Pixel nicht beleuchtet werden.

Eine Änderung gibt es außerdem bei Screenshots. In iOS 13 zeigt euch das iPhone offenbar deutlich lebensnähere Icons für die Bearbeitungs-Werkzeuge als noch in iOS 12 an. Auf dem iPad sollt ihr die Palette mit den Werkzeugen außerdem an eine beliebige Stelle verschieben können.

Mit iOS 13 könnten Gerüchten zufolge auch ältere iPhones deutlich schneller werden. Wer das iPad Pro tatsächlich professionell nutzt, dürfte sich zudem über die mutmaßliche Maus-Unterstützung freuen. Die WWDC 2019 findet zwischen dem 3. und 7. Juni statt. Im Rahmen der Veranstaltung wird Apple sicherlich Neuigkeiten zu dem Update verraten.