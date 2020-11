Das ist neu in iOS 14.2: Pünktlich zum Start der Vorbestellung für iPhone 12 mini und iPhone 12 Pro Max veröffentlicht Apple auch eine neue Version seines Betriebssystems für das iPhone. Mit der aktuellen Version kommen unter anderem zahlreiche neue Emojis in WhatsApp und Co. Aber auch einige praktische Features sind an Bord – unter anderem für eure AirPods.

Mit dem Update auf iOS 14.2 kommen insgesamt 13 neue Emojis auf euer iPhone, wie 9to5Mac berichtet. In allen Variationen stehen euch so über 100 neue Bildchen für Messenger wie WhatsApp, Telegram und Co. zur Verfügung. Bereits im Juli hat uns Emoji-Pedia einen Ausblick auf die Emojis gegeben. Neu sind die Symbole:

Dodo

Matroschka

Piñata

Tamale

Hand

Boomerang

Ninja

Münze

anatomisches Herz

Biber

Transgender-Symbol

Bubble Tea

Lungen

Neben den Emojis bringt das Update auf iOS 14.2 auch acht neue Wallpaper auf euer iPhone. Die Hintergrundbilder gibt es sowohl in heller als auch in dunkler Ausführung.

Verbessertes Aufladen für AirPods

Mit iOS 14.2 will Apple auch das Aufladen des AirPods-Akkus verbessern. Wie beim Laden des iPhones auch soll der Ladezeitpunkt so angepasst werden, dass der Akku erst dann voll aufgeladen ist, wenn ihr ihn wahrscheinlich wieder benutzt. Auf diese Weise ist der Akku weniger lange bei 100 Prozent – und dadurch verlängert sich die Lebensdauer des Energiespeichers.

Mit iOS 14.2 kommen außerdem zahlreiche kleine Features und Verbesserungen auf euer iPhone. Dazu gehört die Lupe, die auf iPhone 12 Pro und Pro Max Personen erkennen kann und automatisch die Entfernung zu ihnen misst. Weitere neue Funktionen sind:

Unterstützung für iPhone-12-Lederhülle mit MagSafe

Warnung, wenn die Lautstärke für Kopfhörer zu hoch ist

neue AirPlay-Kontrollmöglichkeiten für das Streaming zu Hause

Intercom-Unterstützung mit HomePod und HomePod mini, wenn ihr iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods und CarPlay benutzt

Möglichkeit, beide HomePod-Modelle mit dem Apple TV 4K zu koppeln

Update für Corona-Warn-App

Auch die anhaltende Corona-Pandemie spiegelt sich im Update auf iOS 14.2 wider: Auf Wunsch könnt ihr nach dem Update Statistiken zu Begegnungen für Gesundheitsbehörden freigeben. Die Daten werden anonymisiert übertragen. Außerdem beinhaltet das Update wie üblich Bugfixes und stopft Sicherheitslücken. Zuletzt hat Apple mit iOS 14.1 vor dem Start des iPhone 12 ein kleines Update veröffentlicht.