Apple hat das Update auf iOS 14.3 veröffentlicht: Mit der neuen Version des Betriebssystems kommen zahlreiche neue Features auf euer iPhone. In den Genuss der besten Neuerung kommt allerdings nur eine relativ exklusive Gruppe an iPhone-Nutzern.

Mit iOS 14.3 kommt nämlich endlich das neue Foto-Format namens "ProRAW" heraus, wie 9to5Mac berichtet. Dieses Format steht allerdings nur für die Triple-Kameras von iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max zur Verfügung. Apple hat das Format zusammen mit den beiden Top-Smartphones im Oktober 2020 vorgestellt. In der Testversion des Updates stand es bereits zur Verfügung.

ProRAW ermöglicht euch das Abspeichern von unkomprimierten Fotos. Dies ist sehr praktisch für eine umfassende Nachbearbeitung – nimmt allerdings auch sehr viel Speicherplatz in Anspruch. Um das Format für eure Aufnahmen zu aktivieren, öffnet ihr die "Einstellungen". Nach dem Update auf iOS 14.3 findet ihr ProRAW unter dem Menüpunkt "Kamera" bei "Formate".

Unsere Empfehlung Apple iPhone 12 mini

Selfies spiegeln und Fitness+

Doch ProRaw ist nicht die einzige Neuerung, die iOS 14.3 für die Kamera von iPhone 12 Pro und Co. an Bord hat. Nach dem Update könnt ihr unter anderem Videos mit 25 fps (Bildern pro Sekunde) aufnehmen. Außerdem könnt ihr nun auch auf älteren iPhone-Modellen ab dem iPhone 6s Selfies "spiegeln", sodass zum Beispiel auf dem Foto eure linke Hand auch auf der linken Seite zu sehen ist.

iOS 14.3 bringt außerdem Unterstützung für Fitness+ mit. Der kostenpflichtige Service steht zum Start in Europa leider noch nicht zur Verfügung. Der Fitness-Dienst, der auch Teil des Pakets Apple One werden soll, dürfte aber auch hierzulande in naher Zukunft erscheinen.

Apple TV und AirPods Max

Das Update auf iOS 14.3 soll weiterhin mehr Übersicht in die Apple-TV-App bringen. So könnt ihr zum Beispiel nach Genres suchen, Apple TV+ erhält einen eigenen Tab. Für Apple Music gibt es außerdem neue animierte Bilder. Zu den Neuerungen gehört außerdem der Support für die kürzlich vorgestellten Luxus-Kopfhörer AirPods Max. Nach der Aktualisierung könnt ihr außerdem die Suchmaschine Ecosia als Standard für Safari festlegen. Und schließlich bringt iOS 14.3 auch zahlreiche Bug-Fixes und kleine Verbesserungen mit.