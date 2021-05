Apple hat das Update auf iOS 14.6 veröffentlicht. Der Fokus der Aktualisierung liegt klar auf neue Features in Apple-Diensten. Die Entwickler haben aber wohl (mindestens) eine weitere Neuerung in den Patch integriert. Eine Funktion ist ab sofort rasend schnell.

Wenn Apple ein neues Update veröffentlicht, tauchen manche Neuerungen im Änderungsprotokoll auf. Einige Optimierungen verrät der Hersteller allerdings nicht und man muss sie erst selbst erleben. Bei iOS 14.6 zählen die Kurzbefehle offenbar dazu. Auf Reddit schreibt ein Nutzer, die Shortcuts seien seit der Aktualisierung deutlich schneller als zuvor. Die Rede ist von einer Verbesserung um 75 Prozent.

Große Auswirkung bei großen Shortcuts

Ihm sei die Neuerung als erstes bei seinem "Nachtmodus"-Kurzbefehl aufgefallen, der sieben verschiedene Aktionen umfasst. Vor iOS 14.6 habe dieser etwa eine Sekunde benötigt. Nun sei es etwa eine Viertelsekunde. Andere Benutzer bestätigen die Beobachtung. "Mein 700 Aktionen Kurzbefehl rennt in 13 Sekunden durch. Im Vergleich dazu dauerte es vor iOS 14.6 beziehungsweise der iOS 14.7 Beta etwa 30 Sekunden.

9to5Mac hat ebenfalls einen Shortcut getestet. Dieser umfasst insgesamt 380 Aktionen. Ein iPhone 12 mini und iPhone 12 Pro Max benötigten dafür jeweils acht Sekunden. Nach dem Update von iOS 14.5.1. auf iOS 14.6 dauerte der gesamte Prozess jeweils nur halb so lange. Die Neuerung wirkt sich also sowohl bei kürzeren als auch umfangreicheren Kurzbefehlen aus, wobei der Effekt bei Shortcuts Dutzenden oder gar Hunderten Aktionen natürlich noch erfreulicher, weil deutlich spürbarer ist.

Noch mehr Funktionen im Anmarsch

Zudem hat Apple in iOS 14.6 Abos für Podcasts freigeschaltet und die Musikerkennung über Shazam optimiert. Mit den richtigen Kopfhörern könnt ihr zudem auf Apple Music außerdem Songs im Lossless-Format hören oder in 3D-Audio mit eurem iPhone. Auch die AirTags haben ein Update bekommen. Unterdessen arbeiten die Entwickler bereits an den nächsten Neuigkeiten. Mit iOS 14.7 sollen weitere Funktionen kommen, die euren Alltag weiter erleichtern werden.