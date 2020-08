Nicht mehr lange, dann könnt ihr iOS 14 auf eurem iPhone installieren: Dass der Rollout des großen Updates näher rückt, unterstreicht die fünfte Beta-Version, die nun verfügbar ist. Die Testversion enthält zahlreiche kleine Änderungen – und bringt ein bei vielen Nutzern populäres Feature zurück.

Die Rede ist von dem Rad, mit dem ihr in der Uhren-App beispielsweise den Wecker stellen könnt. Dieses Feature ist laut MacRumors in der fünften Beta von iOS 14 wieder enthalten – nachdem Apple es zuvor in den ersten Testversionen entfernt hatte. Es fällt allerdings deutlich kleiner aus als das Rad, das ihr aktuell unter iOS 13 verwenden könnt. Alternativ könnt ihr nach dem großen Update aber auch einfach die gewünschte Zeit eingeben.

Ortungsdienste für Widgets

Eine weitere Neuerung von iOS 14 Beta 5 ist das News-Widget, das ihr auf Wunsch vergrößern könnt. So ist zwar mehr Platz für Nachrichten, aber das Widget lässt in dieser Größe auf dem Homescreen keinen Raum mehr für andere Anwendungen.

Wenn ihr einer App den Zugriff auf eure Ortungsdienste gestattet, werdet ihr unter iOS 14 gefragt, ob dies auch für die zugehörigen Widgets gelten soll. Widgets erhalten diesen Zugriff allerdings nur für 15 Minuten. Außerdem findet ihr nach dem Update in den Privatsphäre-Einstellungen eine spezielle Option für Widgets.

Optimiertes Wetter-Widget

Die fünfte Beta von iOS 14 bringt außerdem eine neue Option für "Versteckte Foto-Alben" mit. Wenn ihr die Option aktiviert, erscheint ein verstecktes Album nicht in der Alben-Übersicht. Außerdem hat Apple offenbar das Wetter-Widget überarbeitet: Updates sollten nun in sinnvollen Intervallen stattfinden. Darüber hinaus bietet die neue Testversion eine besser Ansicht für die letzte Akku-Ladung als zuvor.

Bis zum Rollout von iOS 14 für alle Nutzer ist es nicht mehr lange hin. Das Update wird im Herbst 2020 erscheinen, voraussichtlich zusammen mit dem iPhone 12. Zu den Haupt-Features des Updates gehört die Möglichkeit, Apps und Widgets auf dem Homescreen zu mischen. Außerdem bringt die Aktualisierung zahlreiche neue Emojis für WhatsApp und Co. mit. Welche iPhone-Modelle das Update erhalten, könnt ihr unserer Übersicht entnehmen.