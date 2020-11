Erhalten beliebte iPhones kein iOS 15? Im Internet ist ein entsprechendes Gerücht dazu aufgetaucht. Der Schritt würde nicht überraschen. Dieses Trio erwischt es angeblich.

In puncto Software-Support gewinnt Android gegen iOS keinen Stich. Das aktuelle iOS 14 ist für alle Apple-Smartphones ab dem iPhone 6s verfügbar, ein inzwischen fünf Jahre altes Gerät. 2021 jedoch sollen sowohl das Basis-Modell als auch das iPhone 6s Plus kein Update auf iOS 15 erhalten, berichtet MacRumors und beruft sich dabei auf den israelischen The Verifier. Das iPhone SE der ersten Generation erwischt es angeblich ebenfalls. Ab 2021 erhalten die Geräte demnach nur noch Sicherheitsupdates.

Diese iPhones erhalten voraussichtlich iOS 15

The Verifier lag 2020 bereits mit der Prognose richtig, laut der iOS 14 auf alle Geräte kommt, die auch iOS 13 unterstützen. Das Portal gilt insgesamt allerdings nur als mäßig zuverlässig. Eine Glaskugel hat es für die jüngste Einschätzung aber wohl nicht gebraucht, denn Apple versorgt seine Geräte etwa vier bis fünf Jahre lang mit iOS-Updates. Es würde uns daher nicht überraschen, wenn das Trio künftig keine neuen Funktionen mehr erhält. Immerhin soll es weiter Sicherheitsupdates geben, sodass ihr diesbezüglich keine Befürchtungen haben müsst.

Wenn sich das Gerücht bewahrheitet, dann werden folgende Apple-Geräte das Update auf iOS 15 erhalten:

iPhone 13

iPhone 12 (mini/Pro/Pro Max)

iPhone 11 (Pro/Pro Max)

iPhone XS (Max)

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 (Plus)

iPhone 7 (Plus)

iPhone SE (2020)

iPod Touch (7. Generation)

Wer bekommt iPadOS 15?

Unklar ist noch, wie es mit iPadOS weitergeht. Das älteste iPad mit der aktuellen 14er-Version ist das iPad Air (2. Generation). Das Tablet erschien im Oktober 2014 und hat damit schon einige Jahre auf dem Buckel. Viele neue Versionen von iPadOS wird das Gerät daher wohl nicht mehr mitnehmen.