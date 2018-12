iPad mini 5: Schutzhülle liefert Hinweise auf Kamera und Anschlüsse

Nach dem schon tot geglaubten Mac mini soll Apple auch das Tablet-Modell iPad mini wiederbeleben. Gerüchte über ein iPad mini 5 kursieren seit Langem. Gerade jetzt und in den vergangenen Wochen werden sie jedoch sehr konkret. Nun ist sogar eine Schutzhülle aufgetaucht, die zu dem Kompakt-Tablet gehören soll.

Die Bilder des transparenten Kunststoff-Cases für das iPad mini 5 wurden Slashleaks zufolge von einer vergleichsweise renommierten Quelle bereitgestellt. Der Leaker kann auf eine Sammlung von 171 Leaks bei einer Treffsicherheit von 90 Prozent zurückblicken. Zudem wirken die sichtbaren Details der Hülle glaubwürdig. Nur wenige Elemente werfen Fragen auf.

Rückzieher oder mutiger Schritt nach vorne?

Besonders interessant sind am Case natürlich die Aussparungen und Öffnungen, da sie uns bereits verraten können, wo am iPad mini 5 Anschlüsse und Ausgänge liegen werden. Jeweils oben und unten finden sich so beispielsweise zwei breite Öffnungen im Rahmen der Hülle. Hier dürften insgesamt vier Lautsprecher verbaut sein. Am unteren Ende liegt dazwischen wohl der übliche Lightning-Anschluss. Auf der Rückseite findet sich eine Öffnung für die Kamera samt Blitz.

Rätselhaft sind hingegen die Öffnungen in der Mitte des oberen Rahmens sowie die kreisrunde Aussparung an der Seite des oberen Randes. Ersteres könnte mit Apples Smart Connector zusammenhängen oder auch mit dem Design der Hülle. Wirklich spannend ist aber die andere Öffnung. Sie würde perfekt zu einem Klinkenanschluss für Kopfhörer passen. Diesen Anschluss hat Apple zuletzt aber bei allen neuen Geräten entfernt.

Legt das Unternehmen also den Rückwärtsgang ein und führt den Klinkenanschluss wieder ein? Eine andere und weit mutigere Erklärung wäre die Unterbringung eines besonders kompakten Apple Pencils. Samsung parkt den S-Pen-Eingabestift seiner Galaxy-Note-Smartphones schließlich an einer ganz ähnlichen Stelle. Die Auflösung könnte es bereits im kommenden Frühjahr geben.