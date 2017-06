iPad Pro 10.5: Offizieller Spot zeigt iOS-11-Features

Der Tablet-Markt bekommt ein neues Vorzeigemodell: Das iPad Pro 10.5 steht ab nächster Woche in den Verkaufsregalen. Nun ist ein offizieller Spot zu dem neuen Gerät erschienen, der seinen Fokus vor allem auf spannende iOS-11-Features legt.

So besitzt das iPad Pro 10.5 ein erweiterbares Dock, das sich an die zuletzt benutzten Apps des Nutzers erinnert. Auch für professionelle Multitasker gibt es gute Nachrichten: Das Tablet ermöglicht im Split View die parallele Nutzung von zwei Apps auf einmal. Zudem können unter iOS 11 per Drag and Drop Dateien, Fotos oder Texte zwischen Apps hin- und hergeschoben werden. Der offenbar in Berlin gedrehte Spot beleuchtet diese Funktionen auf die für Apple typische Weise: mit lebendiger Musik und Personen, die das Gerät in verschiedensten Lebenslagen nutzen.

Das iPad für Profis

Dazu kommen die Features, die man im Video nicht direkt sehen kann, wie beispielsweise der A10X-Fusion-Chip, der die Leistung gegenüber dem Vorgänger um bis zu 30 Prozent steigern soll. Auch die grafische Performance wurde verbessert. Das Tablet wird wie die anderen Geräte der Familie als Konkurrenz zum Surface Pro 4 aufgestellt. Der Eindruck wird dadurch verstärkt, dass Apple mit dem Smart Keyboard und dem Apple Pencil gleich das passende Zubehör auf den Markt bringt.

Ob das Unternehmen mit dem iPad Pro 10.5 und seinen praktischen Features den insgesamt schrumpfenden Tabletmarkt neu beleben kann, bleibt abzuwarten. Beim Kauf kommen die Nutzer zunächst jedenfalls nur in den Genuss des alten Betriebssystems - im Herbst dieses Jahres soll dann das Update auf iOS 11 kommen.