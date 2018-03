iPad Pro (2018) mit Face ID soll spätestens im Juni enthüllt werden

Apple-Experten und Analysten sind sich offenbar einig: Apple wird noch im zweiten Quartal 2018 ein neues iPad Pro vorstellen – und das Tablet könnte sich auch optisch sehr viel stärker von seinen Vorgängern unterscheiden, als dies bei den bisherigen Geräten der Pro-Reihe der Fall war.

Schon im November 2017 erklärten angebliche Insider-Quellen gegenüber Bloomberg, dass Apple an einem iPad Pro für 2018 arbeite, das zumindest eine Besonderheit des iPhone X übernimmt: die TrueDepth-Kamera, die unter anderem das Entsperren per Face ID ermöglicht. Laut des US-Wirtschaftsmagazins Barron's stimme auch der Rosenblatt-Analyst Jun Zhang dieser Prognose zu. Ihm zufolge werde sich das iPad Pro (2018) aber auch optisch zumindest dem iPhone X annähern.

Release zwischen April und Juni

Mit dem Einzug der Face-ID-Gesichtserkennung im neuen iPad Pro werde demnach wie auch beim iPhone X der Homebutton wegfallen. Zugleich sollen die Bildschirmränder des Tablets schmaler werden. Dass Apple auf so schmale Kanten wie beim iPhone X setzt, ist aber wohl eher nicht zu erwarten: Das Tablet wiegt sicher deutlich mehr als das Smartphone, so dass Nutzer es am Rand eher mit der Hand umschließen. Dies könnte bei einem zu schmalen Bildschirmrand zu unbeabsichtigten Eingaben führen.

Jun Zhang geht davon aus, dass bereits im zweiten Quartal 2018 etwa 6 bis 8 Millionen iPad Pro-Modelle mit der Fähigkeit zur Tiefenwahrnehmung produziert werden könnten. Hiermit bezieht er sich wohl ebenfalls auf die TrueDepth-Kamera, die unter anderem Face ID und Apples Animojis ermöglicht. Für die Massenproduktion sollte laut des Experten schon alles vorbereitet sein, so dass ein Release Ende des zweiten Quartals, also wohl im Juni, wahrscheinlich ist. Ein passender Zeitpunkt für die Präsentation wäre folglich Apples WWDC, die Anfang Juni 2018 stattfinden soll.