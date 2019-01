iPad Pro (2018): So hat Apple einen Werbespot auf dem Tablet erstellt

Apple ist bekannt für Werbespots, welche die Produkte des Herstellers gekonnt in Szene setzen. Das iPad Pro (2018) ist nicht nur Thema diverser Clips, sondern auch an der Produktion eines eigenen Spots unmittelbar beteiligt. Wie das Tablet dabei zum Einsatz gekommen ist, zeigt Apple nun in dem "Behind the scenes"-Video über diesem Artikel.

Wie Apple zu Beginn erklärt, arbeiten die Produzenten von Werbespots normalerweise mit einem umfangreichen Equipment: Neben einer leistungsfähigen Kamera komme dabei in der Regel teure Videobearbeitungssoftware zum Einsatz. All das habe Apple bei der Produktion des Werbespots durch ein iPad Pro (2018) und dafür verfügbare Apps ersetzt: Sowohl die Aufnahme als auch die anschließende Bearbeitung sei mit dem Tablet erfolgt. Außerdem nutzen die Designer das iPad Pro offenbar für Zeichnungen und Animationen.

Diese Apps hat Apple verwendet

Eine Designerin erklärt in dem Clip einen der Vorzüge des iPad Pro: Die Apps seien sehr intuitiv, sodass es kaum eine Lernkurve gebe und man vergleichsweise schnell mit der kreativen Arbeit beginnen könne. Unter anderem sei dabei die Video-App Filmic Pro zum Einsatz gekommen, die eine detaillierte Kontrolle von Parametern wie Verschlusszeit, ISO-Wert oder Weißabgleich ermögliche.

Für die Video-Bearbeitung mit dem iPad Pro verwendete Apple offenbar hauptsächlich die App Luma Fusion. Die Anwendung biete viele der Features, die die Designer sonst auf dem Desktop verwenden. Gleichzeitig könnten sie mit der App aber flexibler und besser zusammenarbeiten.

Die Animationen entstanden wiederum mit der App Core Animator, die Musik mit Garage Band. Den fertigen, komplett mit dem iPad Pro erstellten Werbespot seht ihr am Ende dieses Artikels. Auch für das "Behind the scenes"-Video an sich hat Apple übrigens ausschließlich das Tablet verwendet.