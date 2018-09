iPad Pro: iOS 12.1 deutet auf neues Modell hin

Die Keynote im September war nicht das letzte Apple-Event 2018 – darauf deutet auch iOS 12.1 hin. Demnach hat das Unternehmen möglicherweise noch ein neues iPad Pro in der Hinterhand. Das Tablet könnte zusammen mit neuen Macs auf einer Veranstaltung im Herbst präsentiert werden.

Der Bezug auf ein "iPad2018fall", also ein iPad für Herbst 2018, finde sich in der Setup-App von iOS 12.1, berichtet 9to5Mac. Die ältere Version dieser App habe noch Hinweise auf iPhone Xs und Co. enthalten, die Apple mittlerweile offiziell vorgestellt hat. Vermutlich wird die App Nutzern eine kurze Einweisung geben, wie sie Gesten auf dem neuen iPad zur Steuerung nutzen können.

Erstmals mit USB-C-Anschluss

Schon länger gibt es das Gerücht, dass Apple für 2018 neue Modelle des iPad Pro vorbereitet. Erst kürzlich hieß es, dass die neuen Tablets erstmalig einen USB-C-Anschluss besitzen sollen, anstatt wie ältere Geräte auf Lightning zu setzen. Zunächst wurde angenommen, dass Apple die Enthüllung zusammen mit den neuen iPhones vornimmt. Nun sieht es nach einem zweiten Event aus, das voraussichtlich im Oktober stattfindet.

Wie das neue iPad Pro aussehen könnte, ist in einem Video zu sehen, das der Leak-Experte Steve Hemmerstoffer erstellt hat – in Kooperation mit MySmartPrice und auf Basis von Gerüchten. Sollten die aktuellen Hinweise und Mutmaßungen der Realität entsprechen, müssten wir uns nicht mehr lange gedulden, ehe wir zu neuen iPads und Macs Gewissheit erhalten. Vielleicht gibt es auf dem Event auch neue Informationen zu der verschollenen Ladematte AirPower.