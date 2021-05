Apple nimmt erste Vorbestellungen für die neuen iPad Pro entgegen – und das Interesse scheint groß. Mit der Meldung geht allerdings auch eine Hiobsbotschaft einher. Die Auslieferung der Top-Modelle soll sich um Monate verzögern.

Die ersten iPad Pro mit 11 Zoll großem Display verschickt Apple noch im Mai, selbst wenn ihr jetzt erst vorbestellt. Das gilt leider nicht für die High-End-Variante mit 12,9 Zoll und Mini-LED-Bildschirm. Wer im Apple Store bislang noch kein Modell gekauft hat, es aber vorhat, muss eventuell bis in den Juli warten.

Wer zögert, muss geduldig sein

Ein Blick in den Shop zeigt: Die Nachricht betrifft fast alle der großen iPad Pro. Lediglich das Modell mit 2 TB Speicher und ohne 5G könnte laut des Herstellers noch vor Juli bei euch eintreffen. Wer Interesse an den anderen Varianten hat, sollte also rasch zuschlagen. Denn tendenziell verschiebt sich die Auslieferung weiter nach hinten, je länger ihr wartet.

Das sind die Features von iPad Pro und Co.

Die Kombination aus hoher Nachfrage und geringem Angebot soll für die Situation verantwortlich sein. Das iPad Pro mit 12, 9 Zoll bietet euch zwar ein brillantes Display, die integrierte Mini-LED-Technik sei in der Herstellung allerdings komplizierter, so Bloomberg-Journalist Mark Gurman.

Ein Problem mit Ansage

Wirklich überraschend kommen die Lieferengpässe bei Apple allerdings nicht. Der Hersteller hatte zuletzt bereits angekündigt, dass es künftig zu Schwierigkeiten kommen könne. Vom neuen M1 seien übrigens genügend Einheiten produziert. Jener Chip, der auch das Herzstück der iPad Pro ist, hat uns hingegen zu einem Aufruf an Apple veranlasst:

Lieferengpässe werden damit so langsam zur Gewohnheit. Noch größere Schwierigkeiten gibt es bei der PlayStation 5 und Android-Smartphones sollen auch immer schwieriger zu bekommen sein.

