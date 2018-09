iPad Pro: Neues Modell soll USB-C-Anschluss bieten

Was präsentiert Apple auf seiner Keynote am 12. September 2018? Den Gerüchten zufolge wird das Unternehmen in diesem Jahr wieder drei neue iPhone-Modelle vorstellen. Darüber hinaus soll es unter anderem ein neues iPad Pro geben – mit einem besonderen Anschluss.

Bislang verbaut Apple sowohl im iPhone als auch im iPad seinen Lightning-Port. Das könnte sich dem bekannten Analysten Ming-Chi Kuo in diesem Jahr ändern: Das iPad Pro soll erstmalig einen USB-C-Port erhalten, wie 9to5Mac berichtet. Das Gerät wird demnach auch mit einem USB-C-Aufladegerät verschickt, das über 18W Leistung verfügen soll. Darüber hinaus bekräftigt Kuo ein älteres Gerücht: Das neue iPad Pro bietet angeblich auch Face ID als Entsperrmethode.

MacBook, iPhone Xr und Apple Watch 4

Auch zu anderen Geräten äußert sich der Analyst kurz vor der Keynote: So soll Apple etwa ein günstiges MacBook vorstellen, mit dem das 12-Zoll-MacBook ersetzt werden soll. Das Gerät besitzt angeblich einen Fingerabdrucksensor, kommt aber ohne die Touch Bar aus, die das MacBook Pro auszeichnet.

Auch ein günstiges iPhone hat Apple Kuo zufolge im Gepäck: Das "iPhone Xr", das auch "iPhone Xc" heißen könnte, soll ein LC-Display besitzen. Da dies offenbar bei der Produktion zu Schwierigkeiten geführt hat, stehe das Gerät zum Start nur in begrenzter Stückzahl zur Verfügung. Es soll aber trotzdem im späten September oder frühen Oktober 2018 erhältlich sein.

Die Apple Watch Series 4 bringt laut Kuo dünne Display-Ränder mit und soll eine EKG-Funktion bieten. Damit könnten die Gesundheitsfunktionen des Wearables deutlich erweitert werden. Alle neuen Modelle sollen zudem ein Keramik-Gehäuse erhalten. Mit welchen Aussagen Kuo Recht behält, erfahren wir am 12. September ab 19 Uhr. Wie üblich könnt ihr das Event im Livestream verfolgen.