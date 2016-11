iPad Pro: Quellen aus Zuliefererkreisen bestätigen neues 10,5-Zoll-Modell

Das iPad Pro wird 2017 offenbar wirklich in drei Größen erscheinen. Neu soll demnach eine Ausführung mit 10,5-Zoll-Display sein, wie Digitimes berichtet. Das sollen Quellen aus der taiwanischen Zuliefererkette bestätigt haben.

Mit dem neuen Format habe Apple vor allem Geschäftskunden im Visier, denen ein 9,7-Zoll-Gerät zu klein, das 12,9-Zoll-iPad Pro aber zu teuer sei. Eine Bildschirmdiagonale von 10 Zoll hingegen sei in Unternehmen sowie im Bildungssektor beliebt. Schon in der Vergangenheit gab es mehrere Gerüchte zu einem Apple-Tablet in dieser Größe. Apple-Experte Ming-Chi Kuo sprach ebenso davon wie das japanische Insider-Blog Macotakara.

Günstigere 9,7-Zoll-iPad Pro-Modelle geplant

Lediglich einige Analysten von Barclays Research wollen ebenfalls aus Zuliefererkreisen erfahren haben, dass die Bildschirmgröße des neuen iPad Pro bei 10,9 Zoll liegt. Wer auch immer recht haben mag: Ein drittes Modell mit einer Größe zwischen 10 und 11 Zoll wird immer wahrscheinlicher. Der Release soll den Barcalys-Mitarbeitern zufolge für März 2017 angesetzt sein.

Welche Neuerungen die 2017er iPad Pro-Auflage mitbringen wird, ist unklar. Laut dem aktuellen Leak aus der Zuliefererkette sei das 10-5-Zoll-Modell mit einem A10X als Herzstück ausgestattet, dem gleichen Chip, der auch im neuen 12,9-Zoll-Gerät seine Arbeit verrichten soll. Ergänzend sollen zudem günstigere Ausführungen des 9,7-Zoll-iPad Pro erscheinen – als Konkurrenz zu Android-Tablets.