iPad Pro und MacBook Pro sind bei Stiftung Warentest auf Platz eins

Apple landet dreimal auf dem obersten Treppchen: Die Stiftung Warentest hat für ihre aktuelle Ausgabe verschiedene mobile Computer aus insgesamt vier Kategorien untersucht. Dabei haben vor allem das iPad Pro und das MacBook Pro ausgezeichnete Noten erhalten.

Zu den vier untersuchten Kategorien gehören Notebooks, Ultrabooks, Convertibles und Tablets mit Tastatur. In der letztgenannten Kategorie konnte sich das iPad Pro mit 12,9 Zoll an die Spitze setzen. Vor allem das Display, der Akku und die Kamera konnten die Tester von Stiftung Warentest überzeugen. Auf dem zweiten Platz nur knapp dahinter landete das Surface Pro von Microsoft.

MacBook Pro: Bestes Notebook, bestes Ultrabook

Im Bereich der Notebooks sieht die Stiftung Warentest aktuell das MacBook Pro mit 15 Zoll auf dem ersten Platz. Pluspunkte: scharfes Display, hervorragende Leistung und langlebiger Akku. Bei dem Apple-Notebook handele es sich insgesamt um das stärkste Gerät seiner Klasse – allerdings mit knapp 2700 Euro auch um eines der teuersten. Zum Vergleich: Der Zweitplatzierte, das Acer Aspire 5 mit Windows 10, kostet lediglich 900 Euro.

Das MacBook Pro mit 13 Zoll wird von den Testern in die Kategorie Ultrabooks eingeordnet – und belegt dort ebenfalls die Spitzenposition. Wie sein großer Bruder ist es aber auch in dieser Kategorie das mit Abstand teuerste Gerät. Das Modell auf dem zweiten Platz (Homepage Envy) kostet fast 700 Euro weniger. In der Kategorie Convertibles ist kein Apple-Gerät dabei.