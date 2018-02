iPad soll mit iOS 13 einem Computer ähnlicher werden

Das iPad und das iPad Pro sollen mit iOS 13 mehrere Tabs in verschiedenen Apps öffnen können

Mit iOS 13 soll das iPad mehrere Tabs erhalten. Damit ist natürlich nicht gemeint, dass Apple seine Tablet-Reihe zur Spülmaschine umfunktioniert: Mit dem kommenden Betriebssystem können die Geräte angeblich mehrere Fenster innerhalb einer App öffnen.

Im Jahr 2019 soll Apple mit iOS 13 ein größeres Software-Upgrade für seine iPad-Reihe bringen, berichtet Bloomberg. Wie bei den Tabs in den Browsern Safari, Chrome und Co. werde es möglich sein, verschiedene Fenster innerhalb einer App zu öffnen. Ein Feature, das Mac-Nutzer wohl schon kennen dürften. So sei es auch möglich, dass zwei Fenster von einem Programm direkt nebeneinander angezeigt werden können.

Ein Schritt Richtung Computer

Eine solche Neuerung wäre etwa dann praktisch, wenn ihr ein Textverarbeitungsprogramm benutzt und ein Dokument euch dabei als Quelle dient, während ihr im zweiten Dokument beispielsweise Notizen für die Uni anfertigt. Mit einer Bildbearbeitungssoftware könntet ihr wiederum das Original zeitgleich zur editieren Version anzeigen lassen. Das Feature könnte das iPad also noch nützlicher in bestimmten Bereichen machen und zumindest zum Teil einen ähnlichen Komfort wie ein Computer mit Desktop-Oberfläche bieten.

Mit iOS 13 sollen auch neue Funktionen für den Apple Pen kommen. Allerdings erwähnt die Quelle nicht, welche das sein könnten. Apple soll ebenfalls daran arbeiten, dass eine einzige App unter iOS und macOS laufen kann. Womöglich will der Hersteller Stück für Stück die Grenzen zwischen seinen Betriebssystem reduzieren. Vielleicht ist das iPad eines Tages dann ja doch ein vollständiger Computer-Ersatz.