iPad: Vollversion von Photoshop kommt angeblich 2019

Photoshop als Vollversion für das iPad: Angeblich will Adobe in Bezug auf sein Bildbearbeitungsprogramm einen Kurswechsel vornehmen. Die populäre Software soll künftig plattformübergreifend funktionieren – auch auf Geräten wie dem Apple-Tablet.

"Mein Anspruch ist es, das so schnell wie möglich auf den Markt zu bringen", sagte Adobe-Mitarbeiter Scott Belsky gegenüber Bloomberg zu der neuen Version von Photoshop. Es sei allerdings nicht einfach, ein derart komplexes Programm auf ein modernes Gerät wie das iPad zu bringen. Ziel sei es, die Adobe-Produkte in die Ära zu überführen, in der für die Zusammenarbeit die Devise "Vorrang für die Cloud" gelte.

Alle Tools auf allen Geräten

Aktuell gibt es eine ganze Reihe an kleineren Photoshop-Apps für iOS, die eine grundlegende Bildbearbeitung auf dem iPad ermöglichen. Dazu gehören zum Beispiel "Express" für Beschneiden und Kollagen, "Sketch" für Zeichnungen, "Mix" für das Arbeiten mit Ebenen und "Fix" für das einfache Retuschieren von Fotos.

Mit einer plattformübergreifenden Photoshop-Version könnten Fotografen beispielsweise nach dem Shooting unterwegs schon mit der Bildbearbeitung auf dem iPad beginnen und diese dann am heimischen Rechner beenden. Außerdem stünde ihnen so auf dem Tablet eine größere Palette an Werkzeugen zur Verfügung.

Die App wird voraussichtlich "Photoshop CC for iPad" heißen und kostenlos zum Download zur Verfügung stehen. Für alle Features wird Adobe aber sicherlich eine monatliche Gebühr erheben, wie es derzeit schon bei "Lightroom CC" der Fall ist. Es sei sehr wahrscheinlich, dass Adobe eine erste Version der App bereits im Oktober 2018 der Öffentlichkeit vorstellt – also möglicherweise kurz nach der Präsentation der neuen Apple-Geräte.