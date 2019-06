iPadOS: So verbessert das neue Betriebssystem euer Apple-Tablet

iPadOS ist da: Auf der Keynote zur WWDC 2019 hat Apple ein neues Betriebssystem für seine Tablets präsentiert. Das OS bringt viele Ähnlichkeiten zu iOS mit, soll aber deutlich besser auf das iPad-Nutzererlebnis ausgerichtet sein. Nicht nur durch die Maus-Unterstützung wird das Tablet so noch mehr zum PC-Ersatz.

Mit iPadOS könnt ihr euer iPad zusammen mit einer Maus verwenden. Dies funktioniert laut The Verge sowohl via USB- als auch über Bluetooth-Verbindung. Die Maus simuliert dabei die Eingabe über den Finger, der Cursor erscheint als Kreis mit mehreren Farbabstufungen. Wie das in der Praxis aussieht, zeigt euch der Tweet des Entwicklers Steve Troughton-Smith:

Dateien, Safari und Apple Pencil

iPadOS nutzt den großen Bildschirm der Apple-Tablets besser aus als iOS, berichtet ebenfalls The Verge. So gibt es in dem neuen Betriebssystem beispielsweise Widgets, die an der Seite von App-Icons ausfahren können. Auf diese Weise habt ihr einen schnellen Zugriff auf Informationen und Aktionen. Außerdem gibt es neue Gesten für Multitasking.

Ein großer Vorteil von iPadOS gegenüber iOS ist darüber hinaus die deutlich verbesserte Dateien-App. Sie bietet zum Beispiel eine Ansicht, wie ihr sie vom Finder auf dem Mac kennt. Außerdem unterstützt die Anwendung nun USB-Sticks und SD-Karten, sodass ihr einen einfachen Zugriff auf externe Daten habt. Auf diese Weise könnt ihr etwa ohne Umweg Fotos in eine Bildbearbeitungs-App wie Lightroom importieren.

Auch Safari erscheint unter iPadOS auf dem Apple-Tablet anders als bisher. So gibt es jetzt beispielsweise einen echten Download-Manager und 30 neue Shortcuts zur vereinfachten Steuerung. Auch der Apple Pencil soll mit dem neuen Betriebssystem besser werden. Apple hat dazu etwa die Latenz von 20 Millisekunden auf 9 Millisekunden verkürzt. Darüber hinaus gibt es neue Navigationsmöglichkeiten, auf die auch Drittanbieter-Apps zugreifen können, beispielsweise für Screenshots.

Diese iPad-Modelle unterstützen iPadOS

Wie iOS 13 wird auch iPadOS im Herbst 2019 erscheinen. Folgende Modelle können das Update laut 9to5Mac installieren:

iPad Pro 12.9 Zoll

iPad Pro 11 Zoll

iPad Pro 10.5 Zoll

iPad Pro 9.7 Zoll

iPad (5. und 6. Generation)

iPad mini (4 und 5)

iPad Air (3. Generation)

iPad Air 2

Was Apple auf der Keynote zur WWDC 2019 sonst noch vorgestellt hat, könnt ihr in unserem Liveticker zu dem Event nachlesen.