Aldi lockt mit zwei neuen Smartphone-Angeboten: Ab dem 25. März könnt ihr beim Discounter für begrenzte das iPhone 11 und das Samsung Galaxy A12 kaufen. Solltet ihr zu den aufgerufenen Preisen zuschlagen?

Sowohl das Samsung Galaxy A12 (119 Euro) als auch das iPhone 11 (699 Euro) bietet Aldi zu einem Preis an, der jeweils deutlich unter der UVP liegt. Gegeneinander konkurrieren die beiden Angebote allerdings nicht. Denn es handelt sich um zwei gänzlich unterschiedliche Smartphones.

iPhone 11 bei Aldi: Kaufen oder nicht?

Das iPhone 11 ist Apples Standardmodell aus dem Herbst 2019. Der Hersteller selbst verkauft die bei Aldi erhältliche Konfiguration mit 128 GB Speicher aktuell für 729 Euro. Dementsprechend spart ihr beim Discounter also 30 Euro. Im Netz ist das iPhone 11 jedoch noch günstiger zu finden – erst recht in Verbindung mit einem Vertrag.

Das iPhone 11 ist ein sehr gutes Smartphone – der Nachfolger aber noch besser (© 2019 CURVED )

Im Gegensatz zum A12 ist das iPhone 11 ein Premium-Smartphone: Es überzeugt durch eine hochwertige Verarbeitung und ist in vielerlei Hinsicht hervorragend ausgestattet. Für ein klein wenig mehr Geld bekommt ihr mit dem iPhone 12 (mini) aber ein noch deutlich besseres Smartphone: Vor allem deshalb, weil Apple hier ein OLED-Display verbaut – das dem LCD im iPhone 11 eindeutig überlegen ist.

Samsung Galaxy A12 bei Aldi: Gut oder nicht?

Wir haben es anfangs bereits angedeutet: Das von Aldi ebenfalls angebotene Galaxy A12 spricht eine ganz andere Zielgruppe an als das iPhone 11. Hier handelt es sich um ein Einsteiger-Handy von Samsung, das nur grundlegende Bedürfnisse befriedigt. Immerhin stimmt der Preis: Die veranschlagten 119 Euro liegen weit unter dem, was andere Händler online aufrufen.

Das Galaxy A12 ist ein günstiges 4G-Smartphone (© 2021 Samsung )

Woanders bezahlt ihr für das Galaxy A12 mit 32 GB Speicher bestenfalls knapp 150 Euro. Der Speicher ist sehr knapp bemessen, lässt sich via microSD-Karte aber günstig erweitern. Die restliche Ausstattung ist dem Preis angemessen und geht dafür in Ordnung. Wer relativ niedrige Ansprüche an sein Smartphone hat, kann bei dem Aldi-Angebot also durchaus zuschlagen. Auch in diesem Fall raten wir allerdings dazu, etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen: Mit dem Galaxy A52 hat Samsung gerade erst ein richtig gutes Mittelklasse-Handy vorgestellt:

