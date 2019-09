iPhone 11 Pro 4G LTE-Modul: Deutlich schneller Surfen als mit iPhone XS?

Das neue iPhone 11 wurde erst vor kurzem bei der mit Vorfreude erwarteten Apple-Keynote vorgestellt. Natürlich ist das neue Apple-Smartphone in allen Belangen besser als sein Vorgänger – doch hättet ihr erwartet, dass ihr damit schneller surfen könnt?

Nur wenige Stunden nach der Präsentation des iPhone 11, des iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max sind schon die ersten Vergleiche angestellt worden – ob zwischen den neuen iPhones oder den Verbesserungen gegenüber den Vorgängern. Das meiste davon lässt sich aus den Datenblättern ablesen. Ein Test, wie schnell das 4G LTE-Modul ist, allerdings nicht.

Der Dienst "Speed Smart", der die Schnelligkeit eurer LTE-Verbindung messen kann, hat kurz nach der Veröffentlichung eine Grafik bei Twitter geteilt, die zeigen soll, dass das iPhone 11 Pro und Pro Max eine schnellere Internetverbindung als beim iPhone XS ermöglichen sollen. Ganze 13 Prozent schneller sollen die neuen iPhones im Vergleich zum Vorgänger sein.

iPhone 11 Pro mit neuem 4G LTE-Modul?

Allerdings sind die Ergebnisse mit Vorsicht zu genießen. Einerseits wurde der Test in den USA durchgeführt, hierzulande kann er deutlich andere Ergebnisse liefern. Außerdem ist unklar, unter welchen Bedingungen die Messungen stattgefunden haben und ob die Ergebnisse der iPhone 11 Pro-Geschwindigkeit wirklich mit denen des iPhone XS vergleichbar sind.

Andererseits wurde er offenbar noch vor der Apple Keynote durchgeführt. Das heißt: Die Tester hatten womöglich eine frühe Version des iPhones in der Hand, bis zum Release könnte sich dann noch etwas geändert haben.

Sollte der Test richtig sein, liegt das wahrscheinlich an einem leistungsfähigeren 4G LTE-Modul, das Apple in den Pro-Varianten des iPhone 11 verbaut. Wir werden es herausfinden, wenn die neuen iPhones in Deutschland starten und wir einen Langzeittest durchführen können. Am 20. September ist der offizielle Verkaufsstart, ab dem 13. September könnt ihr ein neues iPhone vorbestellen – auch bei uns im CURVED-Shop.